الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يُطلق مبادرة لدعم الكوادر الطبية

الإحتفالية السنوية
الإحتفالية السنوية للتمريض بالوادي الجديد، ڤيتو

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، "الاحتفالية السنوية للتمريض" التي نظّمتها النقابة العامة للتمريض بالمحافظة؛ بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض عضو مجلس الشيوخ وأعضاء النقابة، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأطقم التمريض ومسئولي القطاع الصحي، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

شهد الحفل عرضًا عن أنشطة نقابة التمريض في مصر، وخلال كلمتها، أعربت نقيب عام التمريض عن سعادتها لتواجدها بالوادي الجديد ضمن خطة النقابة للوصول لطواقم التمريض بكافة محافظات الجمهورية؛ للارتقاء بهذه المنظومة وتطويرها في ظل دعم القيادة السياسية.

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من جانبه قدّم المحافظ الترحيب لضيوف المحافظة، ودعا لإطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة التمريض؛ لتدريب المتميزين من طواقم التمريض بكبرى المستشفيات والمعاهد الصحية بالقاهرة؛ سعيًا لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتأهيل كوادر طبية متميزة، كما دعا لدراسة إمكانية إضافة شعبة للتمريض ضمن تخصصات المعهد الفني الصحي بالداخلة. ولفت المحافظ أنه جاري التنسيق لإنشاء "نادي للتمريض" بالتعاون مع النقابة، داعيًا لإطلاق يوم للتمريض المصري من المحافظة؛ لتكريم نماذج المهنة المشرّفة.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بمصر أن مهنة التمريض من أقدم وأرقى المهن فقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على السيدة أسماء ابوبكر وهى تداوى الجرحى فى الغزوات لقب ” المحارب ” وأشارت أن المنظومة الصحية الناجحة تقوم على عاتق التمريض والذى يعد الخط الاول للصحة وأن العطاء الذى تقوم به هيئة التمريض لخدمة المرضى هو الرسالة الطيبة التى تترك انطباعا جيدا لدى المجتمع عن الدور الهام لهذه المهنة وقدمت التحية لمحافظ الوادي الجديد لرعايته هذا الاحتفال والدور الهام للمحافظة فى المنظومة الصحية بمحافظة الوادي الجديد.

وشهد الحفل تبادل الدروع بين المحافظة والنقابة، وتكريم النقابة لأعضاء هيئة التمريض وشهداء مهنة التمريض بالمحافظة، وعددٍ من المسئولين بالقطاع الطبي بالمحافظة.

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الاحتفالية السنوية للتمريض اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد النقابة العامة للتمريض تطوير المنظومة الصحية اعضاء مجلسي النواب والشيوخ

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