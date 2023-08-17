الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

من يحق له اصطحاب كلب في الشارع في القانون الجديد؟

حيازة حيوانات خطرة
حيازة حيوانات خطرة وكلاب، فيتو

ما زالت هناك حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ضوابط حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات، حول من له اصطحاب الحيوانات والكلاب بالشارع وضوابط الترخيص بذلك، الأمر الذي دعا النائب أحمد السجينى، لإصدار بيان لتوضيح بعض المعلومات عن مشروع القانون مؤخرا.

وترصد فيتو الشروط الواجب توافرها فيمن يصطحب كلبا في الشارع وفقا  قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، لاصطحاب الكلاب في الشارع أو خارج مكان إيوائها، ألا يقل الحد الأدنى لعمر مصطحب الكلب عن 18 عامًا، وأن يكون الكلب له ترخيص وأن يضع كمامة.

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قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

 

وحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة  والكلاب ضوابط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، منها الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وكذلك تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.

وجاءت أهم معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

 

 التعليمات التى يجب أن يتبعها حائز الكلب

 

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروبه.

2- توفير أماكن إيواء مناسبة له، وكذا الرعاية الصحية له مع ضرورة وجود السجلات التي تتضمن التاريخ الطبي له.

3- إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى حالة إصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو نفوقه أو هروبه، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الكلب، أو رغبة الحائز فى نقل حيازة الكلب أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه.

 

ضوابط اصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة

1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.

الحد الأدنى لسن مصطحب الكلب خارج حدود إيوائه

- لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.

1. تستخرج التراخيص الخاصة بـحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون، وتقوم الهيئة بتحصيل تلك الرسوم.

تُنشيء الهيئة سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ثم يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية "لوحة معدنية" تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، ويتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وفى حالة فقدها يجب أن يطلب حائز الكلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها.

 

ماذا يحدث في حالة تكاثر الكلاب (الولادة)؟

- يلتزم حائز الكلب بإخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلكترونيًا أو ورقيًا، خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة، وتُصدر الهيئة شهادة تتضمن البيانات الخاصة بالكلب، وتسلمها لحائزه، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

 

عقوبة حيازة كلب دون ترخيص

- وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب، حيث جاءت كالتالى:

1. غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

2. الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة  الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يومًا، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

5. السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

 

 

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