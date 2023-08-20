رصد 45 طائرة و9 سفن حربية صينية قرب جزيرة تايوان

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها رصدت 45 طائرة تابعة للجيش الصيني و9 سفن حربية تقترب من تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية.



طائرات صينية تقترب من جزيرة تايوان

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية في بيانها المنشور على منصة إكس أنه "تم اكتشاف 45 طائرة تابعة للجيش الصيني و9 سفن من طراز PLAN حول تايوان بحلول الساعة السادسة صباحًا.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 27 طائرة حربية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان الفاصل بينها وبين الصين، من بينهم 9 مقاتلات من طراز "سو-30"، و12 مقاتلة من طراز "جيه-10"، و4 مقاتلات من طراز "جيه-11" وطائرة نقل واحدة من طراز "واي-9" وطائرة هليكوبتر "زد-9".



وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أن تايبية أرسلت دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع ونشرت أنظمة صواريخ أرضية.



وكانت الصين بدأت تدريبات عسكرية حول تايوان السبت اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم"، عقب زيارة وليام لاي نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة.



ووصفت بكين، “لاي”، بأنه "مثير للمشاكل"، متعهدة باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية".



وعلى إثرها، أطلقت الصين دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان.



ومن جهتها، نددت وزارة الدفاع التايوانية "بشدة" بالتدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، مؤكدة أنها ستنشر القوات الملائمة للرد، وتملك القدرة والعزم والثقة لحفظ الأمن القومي.

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