اتصالات الشيوخ تطالب برفع الوعى ضد مخاطر الأمن السيبراني للمؤسسات والأفراد

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من جهود في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، مطالبا بضرورة رفع الوعى لدى كافة المؤسسات والأفراد بمخاطر الأمن السيبرانية وكيفية حماية أمن المعلومات.

مخاطر التهديدات السيبرانية

وأوضح توفيق فى تصريحات له اليوم، أنه في ظل تزايد مخاطر التهديدات السيبرانية التي تستهدف القطاعات المختلفة ومنها القطاع الخاص بصفة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، أصبح من الضرروة العمل والتنسيق بين كافة الجهات للتوعية من هذه المخاطر، ووضع الطرق المناسبة من أجل مواجهتها.

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الخدمات الرقمية

وقال عضو مجلس الشيوخ: "الحفاظ على المعلومات والخدمات الرقمية التي تقوم بها الدولة أمر لا غنى عنه من أجل منع التحايل للوصول إلى البيانات والحسابات الشخصية، لاسيما في ظل وجود محاولات للاختراق والاحتيال من جماعات مختلفة."

تفعيل استراتيجية مصر 2030

وأشار إلى أنه تفعيلا لاستراتيجية مصر 2030، وفي ضوء التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية في مصر، فلابد من توفير الأمان اللازم للبنية المعلوماتية حفاظا على مستقبل مصر، ومن جهة أخرى رفع الوعى لجميع المتعاملين سواء الأفراد لحماية بياناتهم الشخصية، والشركات أيضا خاصة الصغيرة والمتوسطة، حماية لهم من التهديدات السيبرانية.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

ونظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "NTRA" بالتعاون مع هواوي، ورشة عمل تحت عنوان "الأمن السيبراني مسئولية الجميع"، للشركات متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة.

وجاء ذلك في إطار برنامج "مهارات سيبرانية" ومبادرة" سيبر مصر 360".

وتهدف إلى التعريف عن المخاطر التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف القطاع الخاص بصفة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة حيث تم تنظيم الورشة بالتعاون بين المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكاتEG-CERT بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحت رعاية المجلس الأعلى للأمن السيبراني.

دور الأمن السيبراني

وعُقدت ورشة العمل بحضور خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكاتEG-CERT وهواوى مصر وسلطت الورشة الضوء على دور المجلس الأعلى للأمن السيبراني في حماية القيم المعلوماتية للدولة المصرية والآليات والخدمات الرقمية المختلفة التي يتم توفيرها لحماية البيانات والحسابات والأجهزة الشخصية من الاختراق أو الاحتيال.

ويأتي تنظيم هذه الورشة تأكيدًا لدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أهمية تعزيز الأمن السيبراني للشركات متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة، واستراتيجيات التصدي للهجمات السيبرانية، الذي أصبح جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والأمن القومي للدولة المصرية.

وأكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني ونائب المدير التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ان الاهتمام بأمن المعلومات والأمن السيبراني اصبح أمرًا ضروريًا ولم يعد رفاهية بالنسبة لمجتمع الشركات والمؤسسات والدولة بشكل عام، خاصة مع توجه الدولة نحو التوسع في رقمنة كافة القطاعات، وتطوير البنية التحتية وبناء المدن الذكية تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030".