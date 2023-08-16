الأربعاء 16 أغسطس 2023
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اقتصاد

الأعلى للأمن السيبراني ينظم ورشة عمل حول أهمية التوعية بالتهديدات

ورشة عمل حول أهمية
ورشة عمل حول أهمية التوعية بالتهديدات، فيتو

 نظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "NTRA" بالتعاون مع  هواوي، ورشة عمل تحت عنوان "الأمن السيبراني مسئولية الجميع"، للشركات متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة.

وجاء ذلك  في إطار برنامج "مهارات سيبرانية" ومبادرة" سيبر مصر 360".

وتهدف إلى التعريف عن المخاطر التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف القطاع الخاص بصفة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة حيث  تم تنظيم الورشة بالتعاون بين المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكاتEG-CERT بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  تحت رعاية المجلس الأعلى للأمن السيبراني. 

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دور الأمن السيبراني 

وعُقدت ورشة العمل بحضور  خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكاتEG-CERT وهواوى مصر وسلطت الورشة الضوء على دور المجلس الأعلى للأمن السيبراني في حماية القيم المعلوماتية للدولة المصرية والآليات والخدمات الرقمية المختلفة التي يتم توفيرها لحماية البيانات والحسابات والأجهزة الشخصية من الاختراق أو الاحتيال.

ويأتي تنظيم هذه الورشة تأكيدًا لدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  في أهمية تعزيز الأمن السيبراني للشركات متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة، واستراتيجيات التصدي للهجمات السيبرانية، الذي أصبح جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والأمن القومي للدولة المصرية.

وأكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني ونائب المدير التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ان  الاهتمام بأمن المعلومات والأمن السيبراني اصبح أمرًا ضروريًا ولم يعد رفاهية بالنسبة لمجتمع الشركات والمؤسسات والدولة بشكل عام، خاصة مع توجه الدولة نحو التوسع في رقمنة كافة القطاعات، وتطوير البنية التحتية وبناء المدن الذكية تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030". 

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قال د. سمير جابر، رئيس قسم مراقبة الهجمات السيبرانية ونظام الإنذار المبكر في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ان  التعاون يمثل علامة فارقة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تسريع وتيرة التحول الرقمي الآمن في مصر عن طريق نقل خبراتنا ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الشعور بالثقة والأمان تجاه العالم الرقمي".

اكد المهندس محمد مدكور، كبير مسؤولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر: أن تأسيس فضاء إلكتروني أكثر أمانًا يتطلب وجود منظومة منفتحة ومتكاتفة على مستوى القطاع، وأن تقوم هذه المنظومة على الثقة والتكامل بين جهود القطاعين العام والخاص. وانطلاقًا من التزامها بالانفتاح والتعاون لتحقيق نجاح مشترك". 

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