الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

النزول للمرة الثانية بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الفني بالشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فيتو

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 /2024 م وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) والتعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بنسبة 84.62%

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني

أوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 جاء تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة والفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة.

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تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني،فيتو
 

ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني،فيتو
 

يذكر أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 – 2023 بلغ 136838 طالبا وطالبة حضر منهم 135706 طالبا وطالبة ونجح منهم 116583 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91٪.

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