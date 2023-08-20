متحف آثار الوادي الجديد يحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني مع مركز حسن حلمي

نظم متحف آثار الوادي الجديد، اليوم الأحد، احتفالية باليوم العالمي للعمل الإنساني بالتعاون مع مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

وخلال احتفالية المتحف بتلك المناسبة كرم طارق القلعي مدير عام متحف آثار الوادي الجديد، عدد من أبطال مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قدم الشكر للعمال والفنيين العاملين بالمتحف لمجهوداتهم في إظهار المتحف بالشكل اللائق وتفانيهم في العمل، وذلك بمساعدتهم في القيام بواجباتهم اليومية في هذا اليوم تكريمًا لهم.

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وقال طارق القلعي مدير عام متحف آثار الوادي الجديد، في كلمته خلال الاحتفال، إن اليوم العالمي للعمل الإنساني هو أحد الأيام الدولية الذي يحتفل به في 19 أغسطس من كل سنة ليتذكر العالم بإجلال العاملين في المجال الإنساني والعقبات والتحديات غير المسبوقة التي يواجهونها أثناء أداء مهامهم الإغاثية ومحاولة الوصول إلى الناس في 54 دولة ومساعدتهم أثناء الأزمات الإنسانية مثل السيول والفيضانات والزلازل والحروب والنزاعات وتفشي الأوبئة.

وأضاف القلعي، أن العمل الإنساني عمل ضارب في القدم، فهو جزء من عادات وتقاليد وأخلاقيات المجتمعات في العالم، إلى جانب التأكيد عليه من قبل الأديان السماوية من خلال الدعوة للرحمة والعطاء وخدمة الإنسان لأخيه الإنسان.

وأوضح مدير عام متحف آثار الوادي الجديد، أن إختيار هذا اليوم العالمي للعمل الإنساني يعتبر نوع من التكريم لجميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الذين يعملون للنهوض بالقضية الإنسانية وإحياء لمن قضى نحبه منهم خلال أداء مهماتهم.

اليوم العالمي للعمل الإنساني 2023

يحتفل المجتمع الإنساني هذا العام باليوم العالمي للعمل الإنساني بالتوازي من الذكرى السنوية العشرين للهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد بالعراق، وذلك لإظهار التزامنا الراسخ بتقديم المساعدة للمجتمعات التي نخدمها #مهما_كان.

أن العاملين في المجال الإنساني ليس لهم غاية سوى إنقاذ الأرواح وحمايتها وتوفير المستلزمات الأساسية للحياة، فهم يقفون جنبًا إلى جنب مع أبناء المجتمعات التي يخدمونها ويجلبون لهم الأمل. وفي 19 آب/أغسطس من كل عام نجتمع لتكريم العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم الذين يسعون جاهدين لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة بغض النظر عن الخطر أو المشقة. فالعاملون في المجال الإنساني يغامرون في عمق المناطق المنكوبة وعلى الخطوط الأمامية للنزاع سعيًا لإنقاذ الأشخاص ومساعدة المحتاجين وحمايتهم.