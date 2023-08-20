الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ضبط 3 حالات غش باليوم الثاني في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

الثانوية العامة،فيتو
الثانوية العامة،فيتو

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية صباح اليوم امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة "اللغة الأجنبية الثانية" بإجمالي عدد (6231 ) طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة "التربية الوطنية" بعدد (5614) طالب وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى مادة "الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)" فترة أولى بعدد (4) طالب/طالبة، وامتحان "التربية الوطنية" فترة ثانية بعدد (1) طالب/طالبة.

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امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

اليوم الثاني لأمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (3) حالات غش الكتروني، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (القليوبية) قام بالغش الالكتروني خلال امتحان مادة "اللغة الألمانية"، وطالبين بمحافظة (سوهاج) قاما بالغش الالكتروني خلال امتحان مادتي "اللغة الفرنسية، والتربية الوطنية"، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

والجدير بالذكر، أن غدًا الأثنين الموافق 21 غسطس 2023 يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات امتحان الدور الثانى في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحانى مادتى "الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

مدير تعليم العاصمة يتابع غرفة عمليات اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني

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