الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم يوافق على تسجيل 21 رسالة علمية

مجلس الدراسات العليا
مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم، فيتو

قال رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاته، إن  مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم، عقد جلستَهُ رقم 195 برئاسة  الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث،  اليومَ الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

قرارات مجلس الدراسات العليا

 وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل 22 درجة علمية، منها ؛ 17 درجة ماجستير، و4 درجات دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

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برامج تعليمية جديدة بالدراسات العليا

كما وافق المجلس على التعديلات الواردة من اللجنة المشكلة لإنشاء برامج نوعية (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) بين كليتَي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية الرياضية بجامعة الفيوم بشأن برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعيِّ في عُلُومِ الرِّياضَةِ.

كما ناقش تفعيل برامج الدراسات العليا (دبلومات، دكتوراه ) بأقسام صحة المجتمع، إدارة التمريض، تمريض أطفال خاصة ان الموارد المادية والقوة البشرية، متوفرة.

جدول الأعمال 

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال التي تخصُّ قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، وتم التسجيل بمحضر جلسات المجلس.

قرارات التعليم العالي

يذكر أن الدكتور  محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تصدر 3 قرارات إدارية تخص جامعة الفيوم، القرار الاول  بتجديد تعيين السيدة رحاب عبد الرؤوف ذكى على مديرًا عاما للتعليم والطلاب بجامعة الفيوم.

والقرار الثاني بتجديد تعيين  حسنى سعد سكران عبد السميع مديرًا عامًا لرعاية الشباب بجامعة الفيوم.، والقرار الثالث بتجديد تعيين  عماد كمال الدين أحمد بسيونى فى وظيفة أمين كلية الطب بالمستوى الوظيفى مدير عام بجامعة الفيوم.

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