وفد الشركة القابضة لمياه الشرب يزور الفيوم للتعرف علي مخاطر الكلور

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي زيارة ميدانية لمحطة مياه العزب الجديدة بمحافظة الفيوم، بهدف التعرف على مخاطر الكلور والاعتبارات التصميمية، وجوانب السلامة والصحة المهنية في تصميم وتنفيذ مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بالمحطة المنفذ، وفقًا لأفضل المعايير والاشتراطات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، بهدف الاستفادة من التجربة والمعرفة المكتسبة في جميع المشروعات الجارية بالشركة.

ورشة عمل

وعلي هامش الزيارة نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم بالشركة القابضة، ورشة عمل بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة للقائمين علي مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والتي تم خلالها استعراض مخاطر الكلور واعتبارات التصميم لمنظومة الكلور وإجراءات التشغيل القياسية، كما تم خلال الورشة عمل جولة تفقدية لمشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة.

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مكونات المشروع

واستعرض اللواء عمرو الشيخ -مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، مكونات مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة والذي تم تصميمه وإنشاؤه طبقًا لأعلى معايير الجودة والأمان والمواصفات القياسية.

وأكد العقيد محمد كمال مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الفيوم، ان الشركة وفرت كل ما يلزم من متطلبات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالشركة.

لافتا إلي أن التنفيذ راعي اعتبارات التصميم القياسية لمنظومة الكلور وإجراءات التشغيل التي تم تنفيذها في مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس وجدى جمال أخصائي سلامة وصحة مهنية والأستاذ محمد يوسف اخصائي سلامة وصحة مهنية بالشركة القابضة والدكتور إسلام الهلالي نائب عميد كلية الهندسة واستشاري المشروع والمهندس محمد عبد المنعم ممثل المكتب الاستشارى لمشروع توسعات الصرف الصحي، وممثلين عن شركة سبكترا للمقاولات، شركة الخرافي للمقاولات، ولفيف من المهندسين والكيميائيين واخصائيين السلامة والصحة المهنية بالشركة.

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