الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

داليا شوقي: 5 جولات مغامرة شبابية وoppenheimer درس سينمائي متكامل (فيديو)

داليا شوقي، فيتو
داليا شوقي، فيتو

داليا شوقي، تحدث الفنانة داليا شوقي بطلة فيلم 5 جولات أن العمل مغامرة شبابية جميلة تجمع الكثير من العناصر الشابة أبرزها الفنان المصري العالمي آدم الشرقاوي.

وتابعت خلال لقائها لـ (فيتو): أما فيلم وش في وش فأنا متحمسة له كثيرًا فحين ننظر لبوستر العمل نجد تايسون محمد ممدوح وأمينة خليل وصديقتي أسماء جلال  وطبعًا أنوشكا ومحمد شاهين وحقيقة جميع الأبطال يشجعوني أجي أحضر الفيلم.

أما عن آخر أفلام شاهدتها كان الفيلم العظيم oppenheimer لـ كيليان مورفي فهو درس وعمل سينمائي متكامل.. وخلال الأيام المقبلة سوف أشاهد فيلم barbie وكذلك الافلام المصرية المشاركة الآن.

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وجاء ذلك خلال العرض الخاص لفيلم “وش في وش” في مسرح موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور أبطاله وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الصحافة والقنوات التلفزيونية.

ويدخل فيلم “وش في وش” دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

 

إضافة إلى بداية عرض فيلمين آخرين، حيث يعرض فيلم “5 جولات” لماجد المصري، وفيلم “العميل صفر” لأكرم حسني، بداية من الغد، ليصبح عدد الأفلام المتنافسة 11 فيلمًا.

 

قصة فيلم وش فى وش

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

 

أبطال فيلم وش في وش

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

ومن المقرر أن تستقبل السينمات فيلم “وش في وش” بداية من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري بجميع دور العرض في مصر والدول العربية.

 

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