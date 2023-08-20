الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

جمال عبد الحميد،
جمال عبد الحميد، فيتو

جمال عبد الحميد، أثار عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن كل أعضاء مجلس إدارة النادي قاموا بالتوقيع على الاستقالة.

جمال عبد الحميد لم يوقع على الاستقالة الجماعية

الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك، فيتو


عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة أثار تساؤلات العديد من جماهير الزمالك، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن سر عدم توقيع العضو الوحيد في مجلس إدارة نادي الزمالك على الاستقالة الجماعية، وترك خانة توقيع اسمه فارغة.
حيث تساءل جمال "هو الكابتن جمال عبد الحميد ما استقالش ولا ايه؟"
ورد فيصل زيدان قائلًا: "جمال ممضاش ليه.. لأن عضويته مجمدة"

Advertisements

أما أحمد شعبان فأعاد نفس السؤال قائلًا: "هو ليه جمال عبد الحميد مش ماضى على الاستقالة اكيد لعبة من مرتضى"
وقال عبد الفتاح جودة: "سؤال جمال عبدالحميد ليش مش موقع جنب اسمه هل هو عضو مجلس إدارة ولا مفصول"
وعن عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة، قال محمد حسن حامد: "جمال عبد الحميد هيلعب لوحده ولا إيه"

سر عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة


وعلق ساسا هامو فقال: "معلش انا ملاحظ ان الكابتن جمال عبد الحميد لم يوقع على الاستقالة خير لحسن يمسك النادي لوحده ويعمل زي فيلم الصاغة"
وقال أسامة رضوان "جمال عبد الحميد مش عضو أصلا هو خارج العضوية لم تنطبق عليه الشروط بقرار محكمة"

بطلان عضوية جمال عبد الحميد، فيتو


أما عادل زيان فعلق قائلًا: "من يقول باستثناء جمال عبد الحميد احب اذكرك إن الوزارة لم تعترف أصلا بعضوية جمال وذلك لعدم حصوله على مؤهل عالى هنقول تانى ولا خلاص فهمت".
ورد خالد الديب قائلًا: "جمال عبد الحميد الجهة الإدارية حكمت بعدم قانونية ترشحه من زمان".
وقال وائل أنامس: "الناس اللي مستغربة عدم توقيع جمال عبد الحميد علي الاستقالة الجماعية لمجلس ادارة الزمالك لان جمال عضويته باطله وليس له وجود في المجلس وكان قاعد بالعافيه بقوة المعزول وعشان هو مطيع وبيسمع الكلام عشان ليس له وجود قانونا وليس له حق التوقيع"

مغزى عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة


أما محمد شلبي فقال: "الوحيد اللى ممضاش جمال عبد الحميد علشان عارف ان محدش هيسمع عنه تانى"
وقال مختار الباهي: "هل يوجد مغزى لعدم إمضاء أحد الأعضاء على الاستقالة وأيضا خلوها من اسم عضو آخر".
وعلق محمد السيد قائلًا: "عدم توقيع جمال عبد الحميد لأن عضويته من الأساس باطلة ولا يعتد بتوقيعه فى الاوراق الرسمية ولكنه كان يمارس عضويته بالمجلس غصب واقتدار  والسبب الآخر أنه لا يعرف كيف يوقع..." 

عضو مجلس أدارة الزمالك السابق جمال عبد الحميد، فيتو


وقال خالد حمزة " في حاجة غريبة هو جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة إزاي ده المفروض أنه تم استبعاده بحكم قضائي لعدم حصوله علي مؤهل عالي".


وعلق ريمو فقال: "جمال عبد الحميد الوحيد ال موقعش هذا دليل انه عضو غير قانوني"
وردت إيمي مصطفى قائلة: "جمال عبد الحميد مش موقع معاهم على الاستقالة طب ده نعتبره ايه؟ يعنى المجلس موش مستقيل بالكامل ويصدر له قرار حل مسبب وتتعين لجنة ولا ها يمضى معاهم ولا ايه بالظبط؟"

حكم بطلان عضوية جمال عبد الحميد في الزمالك


الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن، أمس السبت، تقديم استقالة جماعية بسبب أربع نقاط، وأرسل أعضاء المجلس نص الاستقالة لوزير الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي. ووقع جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك على الاستقالة دون الحصول على توقيع جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة.
ويذكر أنه أعلن بطلان عضوية عضو مجلس إدارة الزمالك في إبريل 2022، وذلك بسبب حكم مركز القاهرة والتحكيم الرياضي ضد جمال عبدالحميد، الذي جاء بسبب استمرار عمل الأخير فى قطاع الناشئين بالنادي حتى انتخابات النادي. 
ويُعد هذا الأمر مخالفًا للوائح والقوانين الرياضية واللائحة الاسترشادية أن يكون مرشحا فى النادي ويتقاضي اجرًا وهو ما انطبق على جمال عبدالحميد لذلك قرر مركز التحكيم الرياضي بطلان عضويته.
وجاء ذلك بعد قرار مركز القاهرة والتحكيم الرياضي في الدعوي التحكيمية رقم 10 لسنة 2022 والمقامة من مصطفي عبدالخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ضد جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة الزمالك المستقيل، ببطلان ترشحه فى انتخابات الزمالك.

ننشر صورة الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك ومفاجأة من جمال عبد الحميد (مستند)

بعد استقالة مجلس الزمالك، 3 ملفات تنتظر الجماهير حلها


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جمال عبد الحميد عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة استقالة مجلس إدارة الزمالك سر عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقاالة حل مجلس ادارة نادي الزمالك نادي الزمالك

مواد متعلقة

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

بعد استقالة مجلس الزمالك، 3 ملفات تنتظر الجماهير حلها

ننشر صورة الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك ومفاجأة من جمال عبد الحميد (مستند)

أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يتفق مع كولر على تمديد عقده.. قرار جديد من الزمالك بِشأن جمال عبد الحميد.. اشتباكات عنيفة بين لاعبي النصر والهلال

الأكثر قراءة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

تنسيق الجامعات، أسماء أوائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

أسعار الذهب اليوم، سعر الجرام قد يصل لـ 3000 جنيه محليا والمؤشر العالمى متذبذب

مجلس نقابة المهندسين يوافق على زيادة المعاشات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

Advertisements

منوعات

المزيد

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية