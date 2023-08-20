عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

جمال عبد الحميد، أثار عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن كل أعضاء مجلس إدارة النادي قاموا بالتوقيع على الاستقالة.

جمال عبد الحميد لم يوقع على الاستقالة الجماعية

الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك، فيتو



عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة أثار تساؤلات العديد من جماهير الزمالك، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن سر عدم توقيع العضو الوحيد في مجلس إدارة نادي الزمالك على الاستقالة الجماعية، وترك خانة توقيع اسمه فارغة.

حيث تساءل جمال "هو الكابتن جمال عبد الحميد ما استقالش ولا ايه؟"

ورد فيصل زيدان قائلًا: "جمال ممضاش ليه.. لأن عضويته مجمدة"

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سر عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة

أما أحمد شعبان فأعاد نفس السؤال قائلًا: "هو ليه جمال عبد الحميد مش ماضى على الاستقالة اكيد لعبة من مرتضى"وقال عبد الفتاح جودة: "سؤال جمال عبدالحميد ليش مش موقع جنب اسمه هل هو عضو مجلس إدارة ولا مفصول"وعن عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة، قال محمد حسن حامد: "جمال عبد الحميد هيلعب لوحده ولا إيه"



وعلق ساسا هامو فقال: "معلش انا ملاحظ ان الكابتن جمال عبد الحميد لم يوقع على الاستقالة خير لحسن يمسك النادي لوحده ويعمل زي فيلم الصاغة"

وقال أسامة رضوان "جمال عبد الحميد مش عضو أصلا هو خارج العضوية لم تنطبق عليه الشروط بقرار محكمة"

بطلان عضوية جمال عبد الحميد، فيتو



أما عادل زيان فعلق قائلًا: "من يقول باستثناء جمال عبد الحميد احب اذكرك إن الوزارة لم تعترف أصلا بعضوية جمال وذلك لعدم حصوله على مؤهل عالى هنقول تانى ولا خلاص فهمت".

ورد خالد الديب قائلًا: "جمال عبد الحميد الجهة الإدارية حكمت بعدم قانونية ترشحه من زمان".

وقال وائل أنامس: "الناس اللي مستغربة عدم توقيع جمال عبد الحميد علي الاستقالة الجماعية لمجلس ادارة الزمالك لان جمال عضويته باطله وليس له وجود في المجلس وكان قاعد بالعافيه بقوة المعزول وعشان هو مطيع وبيسمع الكلام عشان ليس له وجود قانونا وليس له حق التوقيع"

مغزى عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة



أما محمد شلبي فقال: "الوحيد اللى ممضاش جمال عبد الحميد علشان عارف ان محدش هيسمع عنه تانى"

وقال مختار الباهي: "هل يوجد مغزى لعدم إمضاء أحد الأعضاء على الاستقالة وأيضا خلوها من اسم عضو آخر".

وعلق محمد السيد قائلًا: "عدم توقيع جمال عبد الحميد لأن عضويته من الأساس باطلة ولا يعتد بتوقيعه فى الاوراق الرسمية ولكنه كان يمارس عضويته بالمجلس غصب واقتدار والسبب الآخر أنه لا يعرف كيف يوقع..."

عضو مجلس أدارة الزمالك السابق جمال عبد الحميد، فيتو



وقال خالد حمزة " في حاجة غريبة هو جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة إزاي ده المفروض أنه تم استبعاده بحكم قضائي لعدم حصوله علي مؤهل عالي".



وعلق ريمو فقال: "جمال عبد الحميد الوحيد ال موقعش هذا دليل انه عضو غير قانوني"

وردت إيمي مصطفى قائلة: "جمال عبد الحميد مش موقع معاهم على الاستقالة طب ده نعتبره ايه؟ يعنى المجلس موش مستقيل بالكامل ويصدر له قرار حل مسبب وتتعين لجنة ولا ها يمضى معاهم ولا ايه بالظبط؟"

حكم بطلان عضوية جمال عبد الحميد في الزمالك



الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن، أمس السبت، تقديم استقالة جماعية بسبب أربع نقاط، وأرسل أعضاء المجلس نص الاستقالة لوزير الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي. ووقع جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك على الاستقالة دون الحصول على توقيع جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة.

ويذكر أنه أعلن بطلان عضوية عضو مجلس إدارة الزمالك في إبريل 2022، وذلك بسبب حكم مركز القاهرة والتحكيم الرياضي ضد جمال عبدالحميد، الذي جاء بسبب استمرار عمل الأخير فى قطاع الناشئين بالنادي حتى انتخابات النادي.

ويُعد هذا الأمر مخالفًا للوائح والقوانين الرياضية واللائحة الاسترشادية أن يكون مرشحا فى النادي ويتقاضي اجرًا وهو ما انطبق على جمال عبدالحميد لذلك قرر مركز التحكيم الرياضي بطلان عضويته.

وجاء ذلك بعد قرار مركز القاهرة والتحكيم الرياضي في الدعوي التحكيمية رقم 10 لسنة 2022 والمقامة من مصطفي عبدالخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ضد جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة الزمالك المستقيل، ببطلان ترشحه فى انتخابات الزمالك.