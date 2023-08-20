الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

تحرير 26 محضرا تموينيا خلال حملة لحماية المستهلك بصدفا أسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 26 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة رقابية شارك فيها الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وجهاز حماية المستهلك والتموين استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة.

ولفت إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار لافتًا إلى أهمية شن حملات مفاجئة ودورية ذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من الالتزام بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يوميًا.

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جهاز حماية المستهلك 

وأوضح المحافظ إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات لافتًا الى أن الحملة تمت برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومسئولي جهاز حماية المستهلك ومفتشي إدارة تموين صدفا ومسئولي الإشغالات بالمركز. 

تحرير 26 محضرا تموينيا 

وأسفرت عن تحرير 26 محضرا متنوعا منها (حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مؤكدًا على استمرار الحملات على كافة منافذ البيع والأسواق ومستودعات البوتاجاز والمخابز وغيرها بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية.

تحرير 56 مخالفة وضبط 750 بطاقة تموينية بأحد المخابز في أسيوط

غلق 3 مخابز وضبط 258 بطاقة تموين خلال حملة مفاجئة على المخابز بأسيوط

كان اللواء عصام سعد قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم أعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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