ضبط 52 طن قمح و1848 زجاجة زيت تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحملات التموينية المفاجئة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء أسفرت عن ضبط 52 طن قمح قبل بيعهم فى السوق السوداء بمراكز الفتح والغنايم وديروط وضبط 1848 زجاجة زيت تمويني محظور بيعها في الأسواق داخل بعض المخازن بمراكز المحافظة، ضمن حملات ملاحقة المخالفين وضعاف النفوس والمتاجرين بقوت المواطنين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بقصد الاستيلاء على الدعم المقدم من الدولة.

وشدد على حظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشأت التموينية التي تتعامل بهذه البطاقات لصرف السلع التموينية للمواطنين على أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقا للتعليمات المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفرض عقوبات رادعة على المخالفين تنفيذا لتوجيهات الوزير المحافظ والدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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السوق السوداء

وأشار محافظ أسيوط، الى أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاستغلال التجاري والإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد والتلاعب في الأسعار دون وجه حق.

حظر بيع الأقماح المحلية

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية خلال الأيام السابقة تحت قيادة ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط بالاشتراك مع العميد أحمد شكري مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 10 أطنان قمح في طريقها لبني سويف وفي مركز الغنايم تم ضبط سيارة نقل محملة بـ 22 طن قمح بلدي متوجهة إلى محافظة سوهاج لبيعها في السوق السوداء وفي مركز الفتح تم ضبط سيارتين محملتين 20 طن قمح بلدي متوجهتين للبيع في السوق السوداء وتم ضبط السيارات الثلاثة وتم توريد الأقماح إلى صوامع عرب العوامر لافتا إلى تشديد الرقابة على مداخل ومخارج المحافظة لحظر نقل الأقماح المحلية خارج حدود المحافظة إلا بتصريح رسمي ومعتمد من الجهات المعنية.

ضبط 10 آلاف علبة سجائر محظور بيعها

كما تم ضبط مخزن توكيل سجائر غير مرخص بمدينة أسيوط بداخله 20 كرتونة سجائر بإجمالي 10000 علبة سجائر وفي مركز ديروط تم ضبط أحد المحلات بداخله 1250 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك وفي القوصية وتم ضبط أحد تجار السوق السوداء قد قام بتجميع 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي وزن 1900 كجم بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح منها وفي أبنوب تم تحرر 19 تقرير إثبات حالة لعدد من المخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وكذلك إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وفى مركز أبوتيج تم ضبط كميات كبيرة من السلع التموين داخل أحد المخازن الخاصة قبل بيعها في السوق السوداء وتمثلت في 5700 كجم سكر تمويني و888 زجاجة زيت تموينى مرمر و960 زجاجة زيت تمويني سارة وضبط 10200 كيس مكرونة تمويني وضبط 350 كجم دقيق تمويني و440 علبة سجائر مختلفة الأنواع ضمن حملات ضبط الأسواق والمخابز وذلك للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظًا على الصحة والسلامة العامة وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات التفتيشية وتكثيفها بصورة مفاجئة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية جمهور المستهليكن من الغش التجاري لافتا إلى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.