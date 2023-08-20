الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

كبير أمناء متحف الأقصر: المعارض المؤقتة دعاية على مدار العام لآثار مصر

متحف الأقصر، فيتو
متحف الأقصر، فيتو

نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان "الزراعة في مصر القديمة"، تزامنا مع وفاء النيل، ويستمر المعرض لمدة شهر، بدأ منذ منتصف الشهر الجاري.

وقالت ألفت نعيم، كبير أمناء متحف الأقصر، إن المتحف يتكون من طابقين، والمعروضات الأثرية داخله تعرض على حسب التسلسل التاريخي، الطابق الأول افتتح 1975 عام، وهي صالة سوبك، وتم استكمال المتحف وفقا للمخطط الرسمي بالتوسعة الثانية افتتاح قاعة مجد طيبة

Advertisements

وأضافت كبير أمناء متحف الأقصر، في تصريحات خاصة لـ "بوابة فيتو" أنه يتم إقامة مثل تلك المعارض المعارض المؤقتة، لعرض القطع الأثرية المخزنة المناسبة لحدث معين، ويستمر من شهر إلى سنة كاملة، وفقا لأهمية العروضات وتنظيم المعرض الذي يتم بتوجيهات الدكتور علاء المنشاوي مدير عام المتحف،لافتة إلى أن متحف الأقصر يتضمن حوالي 3000 قطعة معروضة ومثلهم وأكثر في المخازن. 

وأشارت إلى أن تنظيم  المعارض على مدار العام، يعد من خطط الدعاية والإعلان لما تملكه مصر من آثار متنوعة على مر العصور، حيث يتم تنظيم تلك المعارض بشكل مستمر، بعد إجراء تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة. 

وقال الدكتور علاء المنشاوي، مدير عام المتحف، إن المعرض يضم مجموعة فريدة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على الزراعة في مصر القديمة، من بينها حبات من ثمار حب العزيز والترمس، ومجموعة من الحبوب، وبقايا زهور، وقنينة من ثمرة التين المجفف، وبكره من الخشب مع حبل، وسلة مجدولة من سعف النخيل كانت تستخدم في تخزين الحبوب، بالإضافة إلى جزئين من جدارين من الطين يصور الأول رجل يقوم بتجميع عناقيد العنب وحوله أشجار العنب، والثاني يصور سيدتين أمامهما زهرة اللوتس.

وأضاف مدير عام المتحف، أن المعرض يضم أيضا تميمة على شكل حوربوقراط خارجًا من زهرة اللوتس، وأنية فخارية رسم عليها بالمداد الأسود نخلة، ومجموعة من البردي، وأوشابتي للمدعو ستاو على الوجه ما يمثل القلادة والشعر المستعار ملون بالأسود والأصفر على الكتف الأيسر باللون الأسود علامة "المر" وعلى الكتف الأيمن ما يمثل السلة، ومسرجة شبه مستديرة عليها من أعلى حول فتحة الزيت ما يمثل سعف النخيل، مسرجة عليها زخرفة بالبارز عبارة عن عناصر نباتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر متحف الأقصر مدير متحف الأقصر كبير أمناء متحف الأقصر إقامة معرض مؤقت محافظة الأقصر

مواد متعلقة

الأرصاد: الأقصر تسجل 44 درجة نهارا ونشاط للرياح بجنوب الصعيد

تأهل فريقين بجامعة الأقصر لتمثيل مصر في البطولة العربية الافريقية في البرمجة لشباب الجامعات

قصة طفل من ذوي الهمم يعود إلى أهله بعد 28 عاما بالأقصر

هيئة تنمية الصعيد: الانتهاء من مجمعين صناعيين بمركز إسنا بالأقصر

إدارة البساتين بالأقصر: الزراعة علم وصناعة ولا خوف من زراعة الفاكهة

انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر

تحسن نسبي في حالة الطقس والكبرى بالأقصر تسجل 44

مدير المكافحة بزراعة الأقصر: التصدي لدودة الحشد والثاقبات والقوارض لحماية المحاصيل

الأكثر قراءة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

تنسيق الجامعات، أسماء أوائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

مجلس نقابة المهندسين يوافق على زيادة المعاشات

أسعار الذهب اليوم، سعر الجرام قد يصل لـ 3000 جنيه محليا والمؤشر العالمى متذبذب

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

Advertisements

منوعات

المزيد

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية