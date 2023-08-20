كبير أمناء متحف الأقصر: المعارض المؤقتة دعاية على مدار العام لآثار مصر

نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان "الزراعة في مصر القديمة"، تزامنا مع وفاء النيل، ويستمر المعرض لمدة شهر، بدأ منذ منتصف الشهر الجاري.

وقالت ألفت نعيم، كبير أمناء متحف الأقصر، إن المتحف يتكون من طابقين، والمعروضات الأثرية داخله تعرض على حسب التسلسل التاريخي، الطابق الأول افتتح 1975 عام، وهي صالة سوبك، وتم استكمال المتحف وفقا للمخطط الرسمي بالتوسعة الثانية افتتاح قاعة مجد طيبة

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وأضافت كبير أمناء متحف الأقصر، في تصريحات خاصة لـ "بوابة فيتو" أنه يتم إقامة مثل تلك المعارض المعارض المؤقتة، لعرض القطع الأثرية المخزنة المناسبة لحدث معين، ويستمر من شهر إلى سنة كاملة، وفقا لأهمية العروضات وتنظيم المعرض الذي يتم بتوجيهات الدكتور علاء المنشاوي مدير عام المتحف،لافتة إلى أن متحف الأقصر يتضمن حوالي 3000 قطعة معروضة ومثلهم وأكثر في المخازن.

وأشارت إلى أن تنظيم المعارض على مدار العام، يعد من خطط الدعاية والإعلان لما تملكه مصر من آثار متنوعة على مر العصور، حيث يتم تنظيم تلك المعارض بشكل مستمر، بعد إجراء تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة.

وقال الدكتور علاء المنشاوي، مدير عام المتحف، إن المعرض يضم مجموعة فريدة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على الزراعة في مصر القديمة، من بينها حبات من ثمار حب العزيز والترمس، ومجموعة من الحبوب، وبقايا زهور، وقنينة من ثمرة التين المجفف، وبكره من الخشب مع حبل، وسلة مجدولة من سعف النخيل كانت تستخدم في تخزين الحبوب، بالإضافة إلى جزئين من جدارين من الطين يصور الأول رجل يقوم بتجميع عناقيد العنب وحوله أشجار العنب، والثاني يصور سيدتين أمامهما زهرة اللوتس.

وأضاف مدير عام المتحف، أن المعرض يضم أيضا تميمة على شكل حوربوقراط خارجًا من زهرة اللوتس، وأنية فخارية رسم عليها بالمداد الأسود نخلة، ومجموعة من البردي، وأوشابتي للمدعو ستاو على الوجه ما يمثل القلادة والشعر المستعار ملون بالأسود والأصفر على الكتف الأيسر باللون الأسود علامة "المر" وعلى الكتف الأيمن ما يمثل السلة، ومسرجة شبه مستديرة عليها من أعلى حول فتحة الزيت ما يمثل سعف النخيل، مسرجة عليها زخرفة بالبارز عبارة عن عناصر نباتية.