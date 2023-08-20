الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

فيلم "دعوة من الخلا للبحر" يشارك في مهرجان عمان السينمائي الدولي

فريق عمل الفيلم،
فريق عمل الفيلم، فيتو

يشارك الفيلم القصير “دعوة. من الخلا. للبحر”، للمخرج مراد أبو عيشة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي (15 - 22 أغسطس)، إذ يُعرض في قسم ضوء على الأفلام الأردنية القصيرة.

رحلة نفسية

وتعليقًا على هذا يقول مخرج مراد أبو عيشة "من خلال فيلم دعوة. من الخلا. للبحر أقدم رحلة نفسية تغوص في عقل طفلة في الثانية عشر من عمرها تواجه الحقائق القاسية لعالمنا، وفي هذا الفيلم القصير، أود أن أدمج الواقع بالخيال، على نحو يشبه تصورنا للعالم عندما كنا أطفالًا، ومن خلال ذلك، تصوير كيف يبدو أن تكبر في مجتمع يحاول التحكم في قراراتك وحريتك منذ سن صغيرة".

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جوائز الفيلم

وسبق للفيلم الفوز بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي في مهرجان إيمدغاسن السينمائي في الجزائر، كما حصل على جائزة أفضل مؤثرات بصرية في فيلم طلابي في حفل توزيع جوائز جمعية المؤثرات البصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية من بينها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان كليفلاند السينمائي الدولي، مهرجان نيوشاتل الدولي للأفلام الخيالية، مهرجان ليل للفيلم الأوروبي.

قصة الفيلم

دعوة. من الخلا. للبحر يدور حول ياسمين ابنة الاثنتي عشر عامًا وشقيقتها الكبرى أحلام، إذ تهرب الفتاتان من منزل والدهما تجنبًا لمصير محتوم، وخلال رحلة البحث عن البحر الأسطوري، تواجه الأختان عدو غير متوقع خلال رحلتهما عبر الصحراء الشاسعة.

فريق عمل الفيلم

الفيلم من تأليف وإخراج مراد أبو عيشة، وبطولة حسان مطلق، وياسمين نورج، وريان المصري، وتصوير فيليب هينز، ومونتاج كويرين جريم، وإنتاج جود كوع ومالين كروغر وتتولى MAD Solutions مهام توزيع ومبيعات الفيلم عالميًا.

مخرج الفيلم 

مراد أبو عيشة وُلد في عمان بالأردن، حاصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم طلابي، وعضو أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، حصل على درجة البكالوريوس في تصميم الاتصالات المرئية من الجامعة الألمانية الأردنية عام ٢٠١٤، وخلال فترة دراسته قضى عام بالخارج في الجامعة التقنية للعلوم التطبيقية في ألمانيا، وبعدما حصل على شهادة البكالوريوس في الأردن، أخرج مراد العديد من الأفلام القصيرة التي تلقي الضوء على المظالم السياسية والإنسانية في العالم العربي. منذ عام 2016، يعيش مراد في ألمانيا ويدرس في الجامعة الألمانية المرموقة  أكاديمية الفيلم بادن فورتمبيرغ.

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فيلم دعوة من الخلا للبحر المخرج مراد أبو عيشة مهرجان عمان السينمائي الدولي اخبار الفن

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