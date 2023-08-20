وزير الزراعة يترأس عمومية القابضة لاستصلاح الأراضي

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من دولة رئيس مجلس الوزراء وخلال الاجتماعات تم اعتماد اللائحة طبقا للقانون كما تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديدِ.

وتم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام 2023/2024.

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وأكد القصير خلال الاجتماع "القصير" أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في كافة المجالات.

وأضاف أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظًا على المال العام وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين وانه يتم وكذلك متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها، مشيرا إلى أنه هناك تحسين ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة‎.

وزير الزراعة وجه رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات، كما طالبهم برفع كفاءة إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها ووجه بزيادة الأعمال وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتأمينات وغيرها.

ومن ناحيته قال اللواء طارق الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي أنه خلال الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية للشركات عن الثلاث أعوام الماضية 2020 حتى 2023.

وأشار إلى أنه تم تخفيض الخسائر بنسبة 95% وتحقيق أرباح لأربعة شركات.

وأضاف ان الاجتماع ناقش أيضا تسوية مديونية البنوك وجدولتها، وأن الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وجهت الشكر لوزير الزراعة على دعمه للشركات التابعة لدى البنوك والجهات المعنية حتى تستطيع الاستمرار في مواصلة مهامها.