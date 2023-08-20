الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

إنشاء مبنى المعامل المركزية بجامعة بنها بمساحة 10 آلاف متر مربع

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لعدد من المنشآت الجديدة بكفر سعد للاطلاع على نسبة الإنجاز في هذه المشروعات رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة الدكتور محمد شبل المشرف على الإدارة الهندسية بالجامعة، ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة. 

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وشملت الجولة تفقد أعمال التوسعة والتطوير في الأسبقية الثانية من أعمال مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتحديث برنامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية، حيث تجرى زيادة عدد النقاط من 648 نقطة إلى 5 آلاف نقطة لخدمة طلاب الجامعة. 

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كما تفقد مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، والمكون من أرضى و5 أدوار بمساحة 10 آلاف متر مربع، لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة.

كما شملت الجولة تفقد مركز التدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع  وزارة الاتصالات ليكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب، وتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الإبداع.

وخلال الجولة تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة عدد من مخازن الجامعة والمستشفيات الجامعية الموجودة بكفر سعد، كما تفقد أعمال الصيانة بورش كلية الفنون التطبيقية رافقه خلالها الدكتور عبد المؤمن شمس القرنفلي عميد الكلية مشددا على أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وخلال الجولة شدد الدكتور ناصر الجيزاوي على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية، مؤكدا على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات لتشغيلها، كونها جزءا من استثمارات الجامعة.

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