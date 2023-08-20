بنها الجامعي تجري جراحات عاجلة ونادرة لإنقاذ 3 أشخاص

أعلنت مستشفى بنها الجامعي نجاح الفرق الطبية بالمستشفى في إجراء 3 جراحات عاجلة ونادرة لإنقاذ 3 أشخاص من حالات بناء القفص الصدري وعيب خلقي بالقلب وإعادة توصيل إصبع مبتور بيد مريض.



وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعية، أنه جرى إجراء جراحتين نادرتين لحالتين بقسم جراحة القلب والصدر.

وأشار إلى أن الحالة الأولي كانت تصليح وإعادة بناء القفص الصدري لطفل يعاني منذ الولادة من أعراض صدر الحمامة أو «الصدر الجؤجؤي» وهو عيب خلقي نادر يعاني فيه الشخص من بروز خارجي لعظمة القص من منتصف الصدر وهو ليس له أهمية أو أعراض مرضية ولكنه سبب من أسباب التنمر على الأطفال ويؤدي إلى تأثر نفسي شديد للطفل في وسط أقرانه.



أضاف المدير التنفيذي لبنها الجامعي أنه حضر الطفل للمستشفى وتم حجزه وتجهيزه للعمليات وإجراء العملية حيث قام بإجرائها الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم والدكتور محمد الجزار الأستاذ المساعد بالقسم وبمعاونة الدكتورة خديجة فتحي المدرس بالقسم حيث تم استئصال الغضاريف المعوجة بالصدر وإعادة وضع عظمة القص الي وضعها الطبيعي وخرج المريض بسلامة الله وحفظه لاستكمال علاجه بالقسم الداخلي.



كما أوضح المدير التنفيذي أن الحالة الثانية عبارة عن تصليح عيب خلقي نادر بالقلب لشاب يبلغ من العمر 22 عاما حيث كان يعاني من ثقب بين الأذينين مع ثقب آخر في الصمام الميترالي المعروف بـ «عيب جزئي بالحاجز الأذيني البطيني»

حيث تم إجراء الجراحة بواسطة الدكتور باسم مفرح عجلان والدكتور محمد عمر والدكتورة هبة أبو الخير والدكتورة فاطمة محمد .

أضاف المدير التنفيذي في بيانه، أن الجراحة الثالثة كانت عبارة عن جراحة ميكروسكوبية فائقة الدقة لتوصيل إصبع مبتور على مستوى السلامة البعيدة سبابة اليد اليمنى.

ولفت إلى أن الجراحة استمرت 8 ساعات تم خلالها توصيل الأوعية الدموية للإصبع وإعادته للحياة.

وتابع:" الجراحة تعد هي الأولى من نوعها فى تاريخ مستشفى بنها الجامعى وأن المريض ما زال فى مرحلة الشفاء وتحت المتابعة والملاحظة المستمرة"، متمنيا له تمام الشفاء وخروجه من المستشفى، مقدما الشكر للفريق الجراحي حيث جرى استقبال مريض مصاب بحادث تعرض خلاله إلى إصابات متفرقة باليد والجسم ومنها بتر إصبع السبابة باليد اليمنى وجرى على الفور عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمريض تجهيزه للدخول لغرفة العمليات.

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