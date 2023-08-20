الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية وتحرير 30 محضرًا تموينيا بالبحيرة (صور)

حملات تموينية بمحافظة
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر  بالتنسيق مع الطب البيطرى وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية.

Advertisements


وأسفرت عن ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية منتهية الصلاحية بمركز كفر الدوار و4 محلات تجارية لبيعهم بأزيد من السعر الرسمي.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وفى مركز الرحمانية تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم الاحتفاظ بميزان حساس بمقر المخبز كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين.
 

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط  200 كجم لحوم مصنعة منتهية الصلاحية قام أحد أصحاب ثلاجة اللحوم بإعادة تعبئتها مرة أخرى ومدون عليها تاريخ صلاحي جديد،كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وبمركز كوم حماده تم ضبط 11 كجم  كبدة وفراخ متبلة غير صالحة للاستهلاك الادمي كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن سعر اسطوانات الغاز لأحد المستودعات بالإضافة إلى 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة و5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو


وبمركز إدكو تم ضبط 7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.
ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.
 

txt

استمرار المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقات الذهنية في البحيرة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحيرة حملات تموينية نائب محافظ البحيرة كفر الدوار مديرية التموين بالبحيرة

مواد متعلقة

استمرار مشروع ألف بنت ألف حلم بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

محافظة البحيرة تبحث آليات إحكام الرقابة على المال العام وزيادة الموارد

محافظة البحيرة تناقش البدائل المتاحة أمام الشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

محافظة البحيرة تنظم سلسلة ندوات اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة

الأكثر قراءة

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

ما بين السجن والترحيل، السعودية تصدر عقوبات بحق أكثر من 16 ألف وافد خالفوا نظام الإقامة

طرابزون سبور يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه

علي الطيب: البيوت أصبحت مش أسرار ومعدل الطلاق زاد (فيديو)

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

زيلينسكي يهدد بمنع الإسرائيليين من دخول مدينة أوكرانية

Advertisements

منوعات

المزيد

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير الاتصالات بضرورة وضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

المزيد
الجريدة الرسمية