ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية وتحرير 30 محضرًا تموينيا بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع الطب البيطرى وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية.

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وأسفرت عن ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية منتهية الصلاحية بمركز كفر الدوار و4 محلات تجارية لبيعهم بأزيد من السعر الرسمي.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وفى مركز الرحمانية تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم الاحتفاظ بميزان حساس بمقر المخبز كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين.



وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط 200 كجم لحوم مصنعة منتهية الصلاحية قام أحد أصحاب ثلاجة اللحوم بإعادة تعبئتها مرة أخرى ومدون عليها تاريخ صلاحي جديد،كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وبمركز كوم حماده تم ضبط 11 كجم كبدة وفراخ متبلة غير صالحة للاستهلاك الادمي كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن سعر اسطوانات الغاز لأحد المستودعات بالإضافة إلى 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة و5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو



وبمركز إدكو تم ضبط 7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

