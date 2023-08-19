استمرار المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقات الذهنية في البحيرة (صور)

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، الاستمرار في تنفيذ تدريبات المشروع القومي لأطفال التوحد، لتنمية مهارات أطفال التوحد والإعاقة الذهنية بالمشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقة الذهنية بمركز شباب إيتاي البارود، وذلك خلال أنشطة شهر أغسطس 2023، من خلال عدة أنشطة رياضية وترفيهية.

المشروع القومي لأطفال التوحد بالبحيرة، فيتو

المشروع القومي لأطفال التوحد بالبحيرة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية بشريحة ذوي القدرات والهمم والذي يعكس رؤية الدولة المصرية 2030 وانطلاقا من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمج فى المجتمع وذلك من خلال حزمة من الأنشطة الخاصة بهم والتي تهدف الى الوصول بهم إلى مجالات المنافسة على الصعيد المصري والأفريقي والعالمي.

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من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر مدير عام المديرية على اهتمام الوزارة البالغ بذوي الهمم والقدرات الخاصة، ومنهم المصابين بالتوحد من خلال تنفيذ حزمة من البرامج، والمشروعات المختلفة المخصصة لهم على مستوى جميع محافظات الجمهورية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، حرصًا منها على نشر التوعية بهذا المرض، والتأكيد على أهمية الدمج المجتمعي للمصابين به، وأنهم جزء رئيسي من نسيج المجتمع.

كما يأتي ذلك في إطار الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، وكذا جهود محافظة البحيرة التى لا تألوا جهدًا فى دعم ذوي الهمم وإتخاذ خطوات جادة لدمجهم بالمجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

المشروع القومي لأطفال التوحد بالبحيرة، فيتو

المشروع القومي لأطفال التوحد بالبحيرة، فيتو

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

و يذكر أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والاستاذة نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب واشراف الدكتور ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة وكالة المديرية للشباب ادارة البرامج الثقافية والتطوعية ومن خلال اهتمام الدولة بالشباب.