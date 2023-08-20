الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

برنامج تدريبي لإعداد كوادر من المدربين بجامعة بنها

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، دورة تدريبية لإعداد المدربين وذلك بهدف إعداد كوادر من المدربين قادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة. 

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جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور هاني شحتة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوى إن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة، مشيرا أن المركز قام بأعداد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة، وكذلك تنمية المهارات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس  من أجل تحسين مخرجات التعليم العالي بالإضافة إلى تحسين الأداء الجامعي.
ومن جانبه قال الدكتور هاني شحتة إن مدة البرنامج 18 ساعة تدريبية يتم تنفيذها على مدى ثلاثة أيام ويستهدف إكساب المتدربين بالمعارف والمهارات المطلوبة لإدارة جلسات التدريب وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية.
كما يستهدف البرنامج إكساب المتدربين القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعة وكيفية إعدادها واستخدام وسائل العرض والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد المواد التدريبية المتميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة وكيفية تقييم التدريب ومتابعته، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم المتدربين واختيار أفضل العناصر منهم ليتم تصعيده لحضور دورة مستوى المتدرب المحترف وتكون هذه الدورة كمنحة من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

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الدكتور ناصر الجيزاوي تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس ناصر الجيزاوي

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