السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أول ظهور لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم

محمد بازوم، فيتو
محمد بازوم، فيتو

تداولت مواقع إخبارية عالمية صورة لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم لأول مرة منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو الماضي.

 

وأظهرت الصورة المتداولة ظهور رئيس النيجر مع وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

 

أول ظهور لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم

وأوضحت الصورة التي تداولتها مواقع التواصل على نطاق واسع، الرئيس وهو يتمتع بصحة جيدة.

وكان أحد المسؤولين السابقين المقربين من بازوم، أكد سابقا أن صحته تتدهور. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه لم يعد لديه كهرباء، ولا طعام طازج إنما فقط مخزون من الحبوب والأرز.

 

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كما أضاف أن "لديه عبوات من المياه المعدنية التي يستهلكها يوميًا، مؤكدًا أنه "يعيش في منزل محصن تحول إلى سجن.

إلا أن رئيس وزراء النيجر الجديد، علي محمد الأمين زين، أكد أمس الجمعة، أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 يوليو لن يلحقوا به أي أذى.

 

وقال زين في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" من داكار حول مصير الرئيس المخلوع بازوم "لن يحدث له شيء، لأن تقليد العنف غير موجود لدينا في النيجر".

 

وكانت "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن قادة الانقلاب هددوا بقتله في حال لجأت دول إفريقية إلى التدخل العسكري لإعادته إلى السلطة.

 

وحذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة بازوم، وفق ما أعلنت مسؤولة أوروبية.

 

وكان قد التقى وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، اليوم السبت، رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم.

 

المجلس العسكري فى النيجر

وذلك حسبما أعلنت إذاعة "آر إف آي"، حضر اللقاء رئيس نيجيريا السابق، الجنرال عبد السلام أبوبكر، الذي يرأس الوفد، ورئيس الحكومة التي شكلها المجلس العسكري، على الأمين زين.

 

وأوضحت أنه لم تجر أية مناقشات خلال اللقاء، لافتة إلى أن ممثلي المجموعة الاقتصادية التقوا بازوم للتعرف على ظروف احتجازه، في المقام الأول.

 

وساطة دبلوماسية

وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى نيامي، وصل اليوم السبت، في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع المجلس العسكري في النيجر.

 

وأبلغ مصدر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) “رويترز” أن رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري استقبل الوفد الذي يضم رئيس إيكواس عمر توراي في مطار نيامي.

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