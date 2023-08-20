نيفين الكيلاني تتفقد واحة الثقافة تمهيدًا لافتتاحها

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مشروع إنشاء ‏‏واحة الثقافة بمدينة ٦ أكتوبر، التابعة لدار الأوبرا المصرية، ‏ للوقوف على آخر خطة إنجاز العمل والتجهيزات الخاصة بها تمهيدًا للافتتاح، خلال الشهور القادمة.

افتتاح واحة الثقافة بداية ٢٠٢٤

وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ‏المبنى الإداري، وقاعات التدريب والعرض، ‏والمخازن، والمسرح، والمواقع المفتوحة، واطلعت ‏على مقترحات عدد من المواقع الملحقة بها.

وشددت الدكتورة نيفين الكيلاني، على ضرورة الانتهاء من كافة ‏الأعمال الإنشائية، والتجهيزات الخاصة بالمراحل التي تم الانتهاء ‏منها، لتكون جاهزة للافتتاح خلال مطلع ٢٠٢٤، مؤكدة أن الوزارة ‏تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل افتتاح الواحة في الموعد ‏المحدد، لتكون منارة للثقافة والإبداع في مدينة ٦ أكتوبر بما تقدمه ‏من خدمات، وأشادت بمستوى الأعمال الإنشائية في المشروع ‏والتي تم تصميمها طبقا للمواصفات العالمية‎.

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قاعات واحة الثقافة

من جانبه، أوضح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، أنه تم ‏الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية بالمشروع، الذي ‏يضم: المبنى الإدارى، ومبنى قاعات التدريب، وقاعات العرض، ‏والمخازن، ومسرح يسع لأكثر من ١٢٠٠ مشاهد، إلى جانب ‏مجموعة من المباني لخدمة كافة العروض الفنية، ومبنى للورش، ‏ومساحات لانتظار السيارات تتسع ل٥٠٠ سيارة، ومساحات ‏خضراء، وأضاف أنه تم تجهيز المبنى بأحدث أجهزة الحماية ‏المدنية وفق أحدث المواصفات‎.

واحة الثقافة بمدينة ٦ أكتوبر

يُذكر أن المساحة الإجمالية لمشروع واحة الثقافة تبلغ ٢٦ ألف متر مربع، تم ‏البناء على ١٢ ألف متر مربع منها، واستغلال الباقي كحدائق ‏ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة، وبدأت فكرته عام ١٩٩٤ أثناء ‏تولي الراحل الدكتور ناصر الأنصاري، رئاسة دار الأوبرا ‏المصرية، والذي الذى طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة، ‏لُيقام عليها المشروع كامتداد توسعي للخدمات التي تقدمها الأوبرا ‏من ثقافة وفنون، وتم الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم ‏معماري، فاز بها الدكتور المهندس مراد عبد القادر، من جامعة ‏عين شمس، وأطلق عليها "واحة الثقافة" ليكون بمثابة ملتقى ‏متكامل للثقافة والفنون، على غرار أكاديمية الفنون المصرية ‏بالعاصمة الإيطالية روما، وتم تصميم المبنى على طراز حديث، ‏ويتميز بموقعه في قلب مدينة السادس من أكتوبر، حيث يتوسط ‏الأحياء السكنية ومنطقة الجامعات.