الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدمنهور
تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة دمنهور، والتى تقام فى الفترة من الجمعة 11 حتى الاثنين 14 أغسطس بالساحة الخارجية لمسرح اوبرا دمنهور، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
تفاصيل مهرجان الأوبرا الصيفي
قال الدكتور خالد داغر إن المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء يأتى ضمن فعاليات البرنامج الصيفى للأوبرا والهادف الى استثمار هذه الفترة فى تقديم مواد فنية جادة ومتنوعة بمختلف محافظات مصر، واضاف انه تقرر طرح تذاكر العروض بأسعار رمزية ومخفضة لجذب اكبر عدد من الجمهور سعيا لتنفيذ خطط الارتقاء بالذوق الفنى وتنمية وتطوير الوعى.
وأشار رئيس دار الأوبرا، إلى أن الليلة الأولى تشهد حفلا لفريق على مر الأجيال، ويتضمن نخبة مختارة من مؤلفات واعمال نجوم زمن الفن الجميل، مشيرا إلى أن ترتيب الفعاليات على التوالى يشمل حفلات لكل من فريق كورال كيان بقيادة المايسترو احمد الريانى، فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب باوبرا الاسكندرية والمنشد احمد العمرى وفرقته.
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