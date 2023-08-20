هريدي نيوز، رضوى الشربينى: الرجالة نصهم مات فى الحرب والنص اللى موجود مفرهد من الحر!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن الإعلامية رضوى الشربينى عادت من جديد للرد على تعليقات أصدقاء صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد غياب امتد لأكثر من أسبوعين..

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن إحدى المتابعات توجهت بسؤال لرضوى قائلة: عرسان كتير بيتقدمولى بس مش لاقية فيهم الراجل المناسب.. يا ريت تقوليلى أعمل إيه؟ فردت عليها رضوى الشربينى ساخرة: والله أنا عاذراكى يا حبيبتى.. خصوصا إن الرجالة نصهم مات فى الحرب والنص اللى موجود مفرهد من الحر!