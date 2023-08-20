أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

آخر تحديث لسعر الذهب، ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية حيث انخفضت الأسعار بقيمة 90 جنيها في الجرام الواحد على مدار أسبوع كامل.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2560 جنيها

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2240 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1920 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1497 جنيها

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الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17920 جنيها للبيع.

الأسعار العالمية للذهب

آخر تحديث لسعر الذهب، وبلغت أسعار الذهب الثلاثاء الماضي إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

وبحلول الساعة 6:18 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.50 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه الإثنين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1937 دولارا للأونصة.

وحوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وخفض البنك المركزي الصيني على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الأساسية، الثلاثاء الماضي، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1262.34 دولار للأوقية.

أسعار الذهب العالمية الأربعاء

اخر تحديث لسعر الذهب، واستقرت أسعار الذهب الأربعاء بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 5:46 بتوقيت جرينتش واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأوقية.

أسعار الذهب العالمية الخميس

اخر تحديث لسعر الذهب ، ولامست أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في 5 أشهر الخميس مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية زخما بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تشديد سياسته النقدية.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 1:41 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوياته منذ 15 مارس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1921.80 دولار للأونصة.

أسعار الذهب العالمية الجمعة

اخر تحديث لسعر الذهب ، شهد سعر الذهب ارتفاعًا في السوق العالمية أمس الجمعة، إذ تجاوز أدنى مستوياته خلال 5 أشهر، ويُعزى هذا الارتفاع إلى تراجع قيمة الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ومع ذلك يُتوقع أن يسجل المعدن الأصفر انخفاضًا للأسبوع الرابع على التوالي.

تعززت هذه التوقعات بفضل بيانات إيجابية صادرة عن الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم ينهِ بعد سلسلة رفع أسعار الفائدة، وهذا الإجراء قد يؤثر على أداء الذهب كونه يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.