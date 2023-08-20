الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الثلاثاء، إعلان تفاصيل الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة للمسرح
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، فيتو

يعقد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثلاثين، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، في دار الأوبرا المصرية.

مؤتمر مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

ويحضر المؤتمر الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، ومنسق عام المهرجان الدكتور محمد الشافعي، ومديرا المهرجان الدكتورة دينا أمين والدكتور أيمن الشيوي، وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية، ويقدم المؤتمر مدير المركز الإعلامي للمهرجان الناقد مصطفى الكيلاني.

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ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان كل العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وتفاصيل الندوات والمحاور الفكرية، بالإضافة إلى الكشف عن أعضاء لجان التحكيم.

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من الدكتور سامح مهران رئيسًا، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، والدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

عروض مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

وتقدم للمشاركة في في الدورة الـ30 للمهرجان 90 عرضا مصريا و87 عرضا عربيا و88 عرضا أجنبيا، تم الاختيار من بينهم للمشاركة في مسابقته الرسمية، ومن المقرر أن يقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر 2023.

ووقع اختيار اللجنة العليا للمهرجان على عرض "تشارلي" ليكون عرض افتتاح الدورة الـ30 للمهرجان، عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، وهو بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، عماد إسماعيل ومن تأليف دكتور مدحت العدل، قصة وإخراج أحمد البوهي والذي سيقوم كذلك بإخراج حفل افتتاح المهرجان.

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