الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد تباشر أعمالها وتواصل متابعة الثانوية العامة

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد، فيتو

باشرت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أعمالها في متابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024 م، برئاسة المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة وحضور جميع المعنيين.

حيث جرى تجهيز 4 لجان موزعة بالإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الامتحانات.

وخلال متابعته العمل من داخل غرفة العمليات بالمديرية اطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، على وصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان بموعدها المحدد والتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والتعليمات الوزارية بهذا الشأن، لافتًا إلى التواصل اللحظي لسير منظومة العمل وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فوري.

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يذكر أن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، التقى مساء الجمعة، رؤساء لجان ومراكز الدور الثاني للثانوية العامة وذلك بحضور اللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية وعبر الفيديو كونفرانس مديرى الإدارات التعليمية والمعنيين بأعمال الامتحانات والاستراحات. 

في مستهل اللقاء رحب وكيل التعليم بالحضور الكرام، متمنيا للجميع  التوفيق والسداد، وتحدث حول آخر المستجدات العمل بشأن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة التى تبدأ السبت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجدي، الجميع بالتحلي بالانضباط والدقة وأن يكونوا على قدر المسئولية والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل والالتزام بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للامتحانات فضلا عن توفير الأجواء المناسبة من الهدوء حرصا على مصلحة الطلاب.

مشددا على التواصل اللحظي مع غرفة عمليات المديرية حال أي قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لضمان انضباط ودقة العمل.

4 لجان مجهزة لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى الوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على إنهاء الإستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة  2022-2023م والتي تنطلق السبت 19 أغسطس، لافتًا إلى تجهيز 4 لجان لاستقبال الطلاب والمقرر عقد الامتحانات بها بالإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى للتواصل اللحظى مع جميع الإدارات بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فوري.

وجه باتخاذ أعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والتي تنطلق غدا السبت ١٩ أغسطس.

وشدد "وكيل التعليم" علي توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

وأوضح أن اللجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

مضيفا، أن محافظ الوادي الجديد تتابع خطوة بخطوة كافة الاستعدادات والإجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم
بالإضافة إلى تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم  لمتابعة سير الامتحانات بشكل دائم وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني.

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