الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

القابضة للكهرباء تحدد 5 خطوات لتخفيض فواتير الاستهلاك

المكنسة الكهربائية،فيتو
المكنسة الكهربائية،فيتو

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن عدة خطوات بسيطة لتخفيض فاتورة الاستهلاك المنزلي للمواطنين عند استخدام المكنسة الكهربائية، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

 

نصائح تقليل استهلاك الكهرباء المكنسة الكهربائية

وقدمت الشركة القابضة للكهرباء بعض النصائح لترشيد استهلاك المواطنين عند استخدام المكنسة الكهربائية:

  • تفريغ كيس الغبار كلما امتلأ إلى نصفه.
  • تنظيف المرشح باستمرار، باستعمال فرشاة ناعمة، ثم تمسح أجزاء المكنسة الداخلية.
  • يجدد الخرطوم المطاطي إذا فقد متانته، أو زاد طوله عن المفروض.
  • تشحم المكنسة على فترات بواسطة متخصص.
  • لكي تعمل المكنسة الكهربائية بكفاءة لا بد من تنظيفها بشكل منظم، خاصة كيس الأتربة والفرشة الخاصة بها، حتى تعمل بشكل جيد وسريع في شفط الأوساخ والأتربة وتجعلك غير مضطرة لاستخدامها فترة طويلة مما يؤدي إلى استهلاك أكبر للكهرباء.
خطوات تقليل استهلاك المكنسة الكهربائية للكهرباء

تثبيت أسعار بيع الكهرباء

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بـ تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا.

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وتضمن قرار مجلس الوزراء مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

أسعار شرائح الكهرباء

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

وجاءت أسعار رسوم خدمة العملاء بشرائح استهلاك الكهرباء 2023 للمشتركين والمنازل، كالتالي:

- الشريحة الأولى: جنيه واحد.

- الشريحة الثانية: جنيهان.

- الشريحة الثالثة: 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة: 11 جنيها.

- الشريحة الخامسة: 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: 25 جنيها.

- الشريحة السابعة: 40 جنيهًا.

- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء 40 جنيهًا.

وتنشر فيتو أسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الحالي:

– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا.

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا.

– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا.

– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا.

– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسعرها حاليًّا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 وسعرها حاليا (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بالقطاع التجاري للمحلات

جاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري، والتي تتم محاسبة المواطنين عليها في فاتورة الكهرباء حتي نهاية شهر يونيو الجاري، كالتالي:

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ100 سعر ك وس 65 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ600 سعر ك وس 140 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من 601 لـ 1000 سعر ك وس 155 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لأكثر من 1000 سعر ك وس 160 قرشًا.

مراحل تأجيل زيارة أسعار شرائح الكهرباء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في أواخر شهر أكتوبر لعام 2022 تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل 2023، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والذي كان مقرر تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023.

تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء

وقررت الحكومة المصرية في فترات سابقة تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لـ 3 مرات، مما أدى إلى تحمل الدولة ما يقرب من 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.

وأعلنت الدولة عن تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهًا، كانت تصل إلى 109 قروش.

أسعار شرائح الكهرباء الحالية

وأوضح أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربعة الدنيا والتي تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، ثم 77 قرشًا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.

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