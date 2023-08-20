الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023، فيتو

يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني، عن موعد إعلان النتيجة رسميا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (الدور الثاني) يوم الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023، وذلك وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (58118) طالبا وطالبة الامتحانات في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

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امتحانات الدبلومات الفنية 

وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

كما أشارت الوزارة إلى قيام مسئولي الامتحانات بمتابعة 267 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، كما تم التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.

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موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

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