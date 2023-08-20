الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

بعد توصيات الحوار الوطني، تفاصيل التعديلات المرتقبة علي قانون الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

تضمنت توصيات الحوار الوطنى التى تم رفعها إلي رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، عددا من التعديلات التشريعية الهامة في القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

 

قانون مباشرة الحقوق السياسية

 

وجاء من بين تلك التوصيات، ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك في قانون الانتخابات الرئاسية نظرا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.

Advertisements

 

الحملة الانتخابية


حيث تنص المادة ٢٢ من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي، علي:" يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه."

 

وكذلك جاء من التوصيات،: "تعديل "المادة ٢، فقرة رقم ١ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتصبح من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (۱۳۲) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥" (بدلًا من كونه حكم بات)

وسائل الإعلام


وكذلك تضمنت التوصيات،: تعديل المادة ٢٩ ليصبح للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.


حيث تتص المادة حاليا علي: " يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك، بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين."

الصمت الدعائي


كما تضمنت التوصيات أيضا، تطبيق ما ورد في المادة "٢٤ من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة ٣٠" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.


مادة (٢٣):
لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

الدعاية الانتخابية


حيث تنص المادة (٢٤) علي:

تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوي جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.(٨)


كما تنص المادة ٣٠ علي: 
للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.

 

ومن المقرر أن يتم إحالة تلك التوصيات إلي مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، ليمارس دوره التشريعى تجاهها.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية التعديلات التشريعية الحوار الوطنى الحقوق السياسية الضريبة على الدخل تنظيم الانتخابات الرئاسية توصيات الحوار الوطني قانون الضريبة على الدخل قانون مباشرة الحقوق السياسية مباشرة الحقوق السياسية

مواد متعلقة

مجلس النواب كلمة السر في الانتخابات الرئاسية.. تزكية 20 عضوا تضمن للمرشح التقدم لحكم مصر.. الشعب الجمهوري يدفع بحازم عمر.. وعبد السند يمامة مستوف الأوراق

الانتخابات الرئاسية، التزامات وسائل الإعلام المملوكة للدولة بالاستحقاق الدستوري

الخريطة الدستورية لمواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة، تبدأ إجراءاتها 2 ديسمبر وتعلن نتيجتها قبل 2 مارس وتبدأ مدة الرئيس المنتخب في 3 أبريل المقبل

الانتخابات الرئاسية 2024، كيف يتم تحديد راتب رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة

حسين لبيب: ديون الزمالك تخطت الـ1.5 مليار جنيه ولدي خطة لسدادها

النيابة تعاين مسرح جريمة قتل أب لابنيه وإصابة زوجته وبناته

أول ظهور لصديقة نيمار فى العاصمة السعودية الرياض ( فيديو)

تفاصيل البند المثير في عقد سامسون ومفاجأة في عدم فسخ عقده مع الزمالك بالمجان (مستند)

منتخب مصر، 6 أهلاوية على رادار فيتوريا استعدادًا لمعسكر سبتمبر

حسين لبيب: لن أبيع زيزو بأي مبلغ حال رئاستي لنادي الزمالك

التموين تكشف سبب ارتفاع سعر كيلو السكر لـ30 جنيها

Advertisements

منوعات

المزيد

رحلة بحرية للقطط في سنغافورة، ما القصة؟

أول ظهور لصديقة نيمار فى العاصمة السعودية الرياض ( فيديو)

بيع شقة بعقد مسجل لكلب يثير الجدل فى إيران والشرطة تتحرك (فيديو)

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك بختام التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المصحف في المنام وعلاقته بالخير الكثير والتفوق والنجاح

دعاء الاستخارة مكتوب 2023 كما ورد عن النبي

ما مدى لزوم الكفارة في يمين اللغو؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية