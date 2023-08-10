التفاصيل الكاملة لحفل كايروكي فى مهرجان العلمين الجديدة

يشارك فريق كايروكي بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الذي يُقام بمدينة العلمين الجديدة..

حفل كايروكي فى العلمين الجديدة

وسيُقام حفل كايروكي على مسرح العلمين أرينا يوم 26 أغسطس الجاي.

وتبدأ التذاكر بحسب موقع تذكرتي، من 350 جنيها للفئة العادية، وتوصل لـ 700 جنيه للـ Fan Pit..

كايروكي فى العلمين

من المقرر أن يقدم الفريق مجموعة من أغانيه المميزة من أبرز أغانيهم كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، أنا مش منهم، مع نفسي قاعد، آخر أغنية، السكة شمال، مطلوب زعيم، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، ليلي، غمض عينك وغيرها.

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أمير عيد

من جانب آخر عُرض مؤخرا لأمير عيد الموسم الثاني من مسلسل الدراما الغنائي "ريفو" على منصة watch it الرقمية .

وكان محسن محيي الدين كشف عن كواليس العمل على تصوير مشاهد الجزء الثاني من مسلسل «ريفو» وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي عٌرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل ريفو 2

وأضاف في تصريح خاص لـ «فيتو» أن المسلسل يعد حالة متفردة بالأعمال التلفزيونية ونجاحه كان متوقعًا نسبةً لاختلاف فكرته وكونه يحتوي على نسبة كبيرة من الأبطال الشباب.

قصة وأبطال مسلسل ريفو 2

وحرص صناع مسلسل ريفو خلال كل الحلقات على إبراز تفاصيل الفترة الزمنية التي يدور فيها جزء كبير من أحداث المسلسل وهي فترة التسعينيات التي برزت ملامحها خلال المسلسل، ومن أبرز هذه الملامح السيارات التي تسير في الشارع فقد حرص صناع ريفو أن تكون السيارات جميعها من السيارات القديمة التي كانت رائجة آنذاك، هذا بالإضافة إلى سيارة أحد الأبطال والتي كان يتجول بها في الشوارع.

أما الملابس فكانت هي التي يعتمدها الشباب آنذاك بالإضافة إلى الإكسسوارات التي يرتديها الشباب والفتيات سواء إكسسوارات الشعر أو غيرها، كما أن شكل النادي الذي تدور به الأحداث آنذاك كانت أشبه بالنوادي في هذه الفترة، والتليفزيونات هي ذاتها التي كانت موجودة قديمًا من حيث الحجم والشكل بالإضافة إلى الكشك الرئيسي الذي يذهب الفريق للوقوف عنده وتناول المشروبات كانت المنتجات المتاحة في الكشك هي ذاتها الموجودة آنذاك وحرص صناع ريفو على أن تكون شكل المنتجات تمامًا كما كانت في التسعينيات مما ساعد الجمهور أثناء مشاهدة مسلسل ريفو على الشعور بأنه سافر بالزمن إلى هذه الحقبة ورأي كيف كانت شكل الحياة حينها، بالإضافة إلى أسعار السجائر التي لم تتعد الخمسة جنيهات وشرائط الكاسيت والووكمان وجميعها عناصر كانت بارزة في التسعينيات وتشير إلى هذه الفترة.

وكل من تابع أحداث مسلسل ريفو كان متوقعًا أن يجد إجابات شافية في الحلقة الأخيرة على كل الأسئلة التي طرحتها الحلقات السابقة وكذلك كان الجمهور ينتظر تفسيرات لأحداث غامضة ولكن جاءت الحلقة الأخيرة تحمل نهاية مفتوحة وأحداثًا لم يتم تفسيرها كليًا ومواقف لم تأت الحلقة الأخيرة بكافة تفاصليها وهو ما قد يجعل هناك فرصة لجزء ثان يحمل مزيد من الإجابات الشافية للجمهور الذي تابع حلقات هذا المسلسل الناجح بشغف.

فهناك قصة ياسمين وشادي لم يتم الإشارة إلى نهايتها وكيف انتهى الحال بياسمين للزواج من أدهم بالرغم من عشقها لشادي، وهل هناك علاقة بين شادي وابنها رامي الذي لم يظهر في الأحداث نهائيًا.

كما لم يتم حسم علاقة سارة بمريم خاصة بعدما قررت سارة اختيار فضح المنتج لكي تصلح علاقتها بمريم صديقة عمرها، ولم يتم الإشارة لتفاصيل الحادث الذي تعرض له شادي وتسبب فيما بعد لتفرق الأصدقاء وانتهاء أسطورة ريفو، وماذا حدث لريفو بعد مسابقة الفرق في النادي وهل فازت الفرقة في المسابقة أم لا وجميعها أحداث لم يتم كشفها بعد.

أما المفاجأة الكبرى فكانت ليلى والدة شادي التي أشارت إلى وجود ابنة أنجبتها هي وحسن وأشارت لمريم أنها تحب هذا الاسم بشدة، وهو ما يشير إلى أن مريم هي ابنة حسن وليلى وأن والدتها التي ربتها هي زوجة أبيها، والأمر هذا لم يحسم كليًا في الحلقة الأخيرة.

ودارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل ريفو حول ذهاب مريم للعلاج في مستشفى للعلاج النفسي حتى تتخطى أزمتها في إنكار وفاة والدها، ويساندها أصدقاء شقيقها شادي من أعضاء فرقة ريفو حيث يجتمعون جميعًا ويأتون بعقد لكي يتمكنوا من إبطال قرار سامح المنتج المتحكم في فيلم ريفو وحتى يتسنى لمريم كتابة الفيلم بنفسها، وذلك بعدما تمكن أدهم السلكاوي من شراء حقوق فيلم ريفو وإيقاف تنفيذه بعد دفعه كافة الأموال للمنتج.

ويأتي ماجد وأباظة لزيارة مروان في المستشفى التي يتلقى فيها العلاج النفسي، ويسعد مروان بالأمر، ويركبون معًا في السيارة التي كانوا يتجولون بها في الماضي وهي سيارة والد مروان، أما يارا فتؤكد لنعمان أنها تحبه، حتى وإن رآه الجميع أناني، بينما تحاول ياسمين مسايرة أمورها مع طليقها أدهم حتى لا يحرمها من ابنها رامي.

وتأتي مريم في الأخير لزيارة والدة شادي وهي متواجدة في المستشفى ذاتها التي يوجد بها مروان، وتتحدث معها مريم وتكتشف أنها تتذكر والدها حسن وتخبرها أنها وحسن قد رزقوا بابنة، لتأتي النهاية مفتوحة.

وفي الماضي تشعل فرقة ريفو حفل مسابقة الفرق الغنائية وسط غضب من أدهم الذي ضبطه أفراد الأمن خاصة أن ريفو غنوا أغنية جديدة خاصة بهم.

وكشفت البوسترات التي نشرتها المنصة عن أسماء الشخصيات المختلفة بالموسم الثاني التي تشارك في بطولة المسلسل، فأمير عيد يحمل اسم شادي أشرف أما ركين سعد فتحمل اسم مريم فخر الدين، أما حسن أبو الروس فاسمه مدحت أباظة، وسارة عبد الرحمن اسمها ياسمين رحمي، بينما تامر هاشم فهو ماجد جورج، وصدقي صخر اسمه مروان سامي.

كما سيطرت أجواء التسعينيات على بوسترات المسلسل، حيث قدمت المنصة في كل بوستر شخصيات المسلسل وتبدو كل شخصية وكأنها غلاف لشريط كاسيت، وترتدي الشخصيات ملابس أقرب إلى موضة الملابس في تسعينيات القرن الماضي، سواء في الألوان أو “الاستايل”، كما كانت قصات الشعر تدعم “التيمة” ذاتها، ونجد مع صدى صخر “واكمان” وهو جهاز للاستماع إلى الموسيقى في فترة التسعينيات والذي كان يعتمد في تشغيله على شرائط الكاسيت.