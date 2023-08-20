صيف شبابنا وندوات التوعية، دورة فى الإسعافات الأولية بالوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بمركز شباب تنيدة دورة فى الإسعافات الأولية، ضمن خطة نشاط المركز لشهر اغسطس ٢٠٢٣م.

وقالت الدكتورة إسراء عادل محمود، إن الإسعافات الأولية هي إجراء وقائي لرعاية وعنايه الحالات المصابة ولا يختصر تنفيذها على فئة معينة من المجتمع.

ومن جانبه أشار بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن تصميم الدورة التدريبية الإسعافات الأولية لتمكّين المشاركين من المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية وتعريفهم على آلية التعامل مع العديد من الحالات الطارئة التي تستدعي تصرفا عاجلا وسريعا لحين وصول الطاقم الطبي، حيث أن التدريب على تقنيات الإسعافات الأولية لا يقتصر فقط لتقليل احتمالية حدوث مضاعفات أو عجز دائم للمصاب.

Advertisements

وأوضح مدير الشباب والرياضة، أن التدريب يهدف إلى التوعية واكتساب المشاركين والمهارات والأساليب الحديثة في السلامة العامة والقواعد العاملة للإسعافات الأولية، مما يستوجب التعامل بشكل صحيح مع الحالات المصابه حيث لا تحدث مضاعفات قبل تحويلها إلى المستشفى.

ولفت مدير الرياضة بالوادي الجديد، إلى أن الدورة تضمنت شرحا تفصيليا عن الإسعافات الأولية في حالات النزيف والاختناق وكذلك كيفيه إسعاف المصاب بفقدان الوعي والكسور بأنواعها.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بإشراف بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد.

دورى تنس طاولة بمركز شباب الهنداو بقطاع الداخلة.

وعلى صعيد متصل تضمن فعاليات مركز شباب الهنداو بقطاع الداخله السبت ١٩ أغسطس من خطة النشاط العام، وعدد المشاركين ٣٠ لاعبا.

وقد أشار بهاء شوقى مدير عام المديرية، أن رياضة تنس الطاولة إحدى أكثر الرياضات شعبية من حيث عدد اللاعبين، وهي من أحدث الرياضات الكبرى الحالية.