الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

صيف شبابنا وندوات التوعية، دورة فى الإسعافات الأولية بالوادي الجديد

دورة إسعافات أولية
دورة إسعافات أولية بالوادي الجديد، ڤيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بمركز شباب تنيدة دورة فى الإسعافات الأولية، ضمن خطة نشاط المركز لشهر اغسطس ٢٠٢٣م.

وقالت الدكتورة إسراء عادل محمود، إن الإسعافات الأولية هي إجراء وقائي لرعاية وعنايه الحالات المصابة ولا يختصر تنفيذها على فئة معينة من المجتمع.

ومن جانبه أشار بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن تصميم الدورة التدريبية الإسعافات الأولية لتمكّين المشاركين من المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية وتعريفهم على آلية التعامل مع العديد من الحالات الطارئة التي تستدعي تصرفا عاجلا وسريعا لحين وصول الطاقم الطبي، حيث أن التدريب على تقنيات الإسعافات الأولية لا يقتصر فقط لتقليل احتمالية حدوث مضاعفات أو عجز دائم للمصاب.

Advertisements

وأوضح مدير الشباب والرياضة، أن التدريب يهدف إلى التوعية واكتساب المشاركين والمهارات والأساليب الحديثة في السلامة العامة والقواعد العاملة للإسعافات الأولية، مما يستوجب التعامل بشكل صحيح مع الحالات المصابه حيث لا تحدث مضاعفات قبل تحويلها إلى  المستشفى.

ولفت مدير الرياضة بالوادي الجديد، إلى أن الدورة تضمنت شرحا تفصيليا عن الإسعافات الأولية في حالات النزيف والاختناق وكذلك كيفيه إسعاف المصاب بفقدان الوعي والكسور بأنواعها.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بإشراف بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد.

دورى تنس طاولة بمركز شباب الهنداو بقطاع الداخلة.

وعلى صعيد متصل تضمن فعاليات مركز شباب الهنداو بقطاع الداخله السبت ١٩ أغسطس من خطة النشاط العام، وعدد المشاركين ٣٠ لاعبا.

وقد أشار بهاء شوقى مدير عام المديرية، أن رياضة تنس الطاولة إحدى أكثر الرياضات شعبية من حيث عدد اللاعبين، وهي من أحدث الرياضات الكبرى الحالية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسعافات الاولية بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد مديرية الشباب والرياضة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الدورة التدريبية

مواد متعلقة

انقلاب شاحنة بمقطورة محملة بالفوسفات بطريق الداخلة في الوادي الجديد

وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي رؤساء لجان الثانوية العامة قبل ساعات من امتحانات الدور الثان

4 لجان جاهزة لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى الوادى الجديد

حالة الطقس غدا السبت 19-8-2023 في محافظة الوادي الجديد

ختام أعمال لجنة متابعة الأسمدة لوضع حلول مشكلات كارت الفلاح بالوادي الجديد

فصل التيار الكهربائي غدًا عن 3 مناطق بواحة الفرافرة في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق، آخر تحديث لها

بدءا من اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

منتخب مصر يتلقى صدمة قبل مواجهتي إثيوبيا وتونس بمعسكر سبتمبر

السيسي يقود جهود إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية وتخفيف آثارها وتوفير العملة الصعبة والسلع

أخبار مصر: هؤلاء يديرون الزمالك بعد استقالة المجلس وبيان من حسين لبيب، قصة مبكية لعروس طرابلس، أسعار الذهب، صدمة لمنتخب مصر

بريتني سبيرز تساوم سام أصغري: كلابي مقابل خاتم الزواج

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

بعد ظهورها في سيب وأنا أسيب، أحمد السعدني لهنادي مهنا: نورتي المسلسل

Advertisements

منوعات

المزيد

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأمريكية بسبب سمكة

الفرح المشئوم، حكاية عروس طرابلس الذي تحول حفل زفافها لمأتم

دراسة تكشف مفاجأة: ربع سكان العالم مصابون بفقر الدم

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

أسعار الجبس اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية