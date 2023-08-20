انطلاق فعاليات الدورة الرياضية في خماسي كرة القدم للبراعم بالوادي الجديد

انطلقت أمس السبت، فعاليات الدورة الرياضية في خماسي كرة القدم للبراعم، بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، (إدارة التنمية الرياضية) ضمن خطة النشاط العام لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م بمركز شباب السلام، التابع لإدارة شباب الخارجة.

وأكد بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، مشاركة 26 فريقا في البطولة (مراكز الشباب - الأندية الرياضية - أكاديميات كرة القدم) لمواليد من سن ٢٠٠٨م فيما تحت.

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وشارك في فعاليات اليوم الأول فرق المجموعة الأولى (السبط٢ - الزهور١ - شباب مصر ١ - الساحة ٢ - السلام ١ - الشبان ١ - نادي الوادي ٢)

وفاز بالمركز الأول عن المجموعة الأولى فريق (نادي الوادي الجديد٢) ليصعد إلى المربع الذهبي.

استمرار الخطة الصيفية "اتاكد قبل ما تشير" بمركز شباب الخارجة

وعلى صعيد متصل، نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، الممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني مساء السبت، بمشاركة 50 من أعضاء البرلمان من مركز شباب الخارجة-السبط-الزهور.

وتستهدف الفعاليات التعرف على كل ما يتعلق بمشروع اتاكد قبل ما تشير، من خلال المدرب عصمت حمدي عمر، بأنها تهدف إلى تناول انتشار الأخبار المغلوطة بنوعيها الكاذبة والملفقة وقد أصبحت مصدر للأفراد وللمجتمع وتعود على مواقع التواصل لأن مستخدميها أغلبهم هواة لا يتحققون من صحة الأخبار وينشرون بهويات مجهولة مما يشعرهم بعدم المسئولية، أما في وسائل الإعلام، فتعود أسباب انتشارها المنافسة التجارية والدعاية السياسية وكذا للصراعات والنزاعات.

كما تعرف أيضا باسم الأخبار المزيفة، والأخبار غير المهمة، أو الكاذبة، أو المخادعة وهى شكل من أشكال

الاخبار التى تتكون من معلومات مضلله منتشرة عبر وسائط الأخبار التقليدية، المطبوعة والإذاعية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت التي تتنافس مع الأخبار الحقيقية المشروعة، فى توليد ونشر أخبار وهمية وخاصة خلال الإنتخابات.

ومن وراء ذلك لابد من معيار لتصحيح المفاهيم الخاطئه قبل نشرها والتحقق من كل مصداقيتها، لعدم التعرض من الإشاعات المغرضة لإيذاء الأشخاص الأبرياء من تلك نشر الأخبار.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.