اليوم، حياة كريمة تنظم أول ملتقى توظيفي بالقليوبية

تنظم مؤسسة حياة كريمة اليوم الأحد وغدا الإثنين، ملتقى للتوظيف، وذلك بنادي سيتي كلوب بنها خلال الفترة من 20 حتى 21 أغسطس 2023م.

وأكد بيان صادر عن المحافظة على صفحتها الرسمية أن ملتقى التوظيف يشمل التخصصات:

تمويل مالي

الخدمات المتكاملة

وإدارة المنشآت

توزيع الأغذية والمشروبات

أمن وحراسة

وخدمات التصنيع.

وأضاف البيان أنه يتم توفير BOOTH خاص باستقبال كافة طلبات التوظيف مهما كان التخصص ويتم توفير وظائف لهم خلال مدة محددة، فيما يخص الوظائف المتاحة للعمال والتخصصات الفنية يتم توفير BOOTH خاص بمؤسسة عمال مصر يوفر فرص وظيفية حرفية ومهنية وتدريبات حرفية ومهنية

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واستطرد البيان أنه فيما يخص دعم المرأة يتم توفير BOOTH للمجلس القومي للمرأة لتلقى طلبات السيدات الراغبة في التدريبات الحرفية والمهنية الخاصة بالمجلس وعلى رأسها مهنة الخياطة والمهن المتعلقة بالمطبخ التعليمي وكل ما يخص دعم المرأة وكذلك توفير إصدار الأوراق الثبوتية التي تساعد على التوظيف للمرأة بشكل مجاني.