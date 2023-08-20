الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

اليوم، حياة كريمة تنظم أول ملتقى توظيفي بالقليوبية

وظائف بالقليوبية،
وظائف بالقليوبية، فيتو

تنظم مؤسسة حياة كريمة اليوم الأحد وغدا الإثنين، ملتقى للتوظيف، وذلك بنادي سيتي كلوب بنها خلال الفترة من 20 حتى 21 أغسطس 2023م. 

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية

بيان ناري من حسين لبيب على استقالة مجلس الزمالك

وأكد بيان صادر عن المحافظة على صفحتها الرسمية أن ملتقى التوظيف يشمل التخصصات:

تمويل مالي 

الخدمات المتكاملة 

وإدارة المنشآت 

توزيع الأغذية والمشروبات 

أمن وحراسة 

وخدمات التصنيع. 

وأضاف البيان أنه يتم توفير BOOTH خاص باستقبال كافة طلبات التوظيف مهما كان التخصص ويتم توفير وظائف لهم خلال مدة محددة، فيما يخص الوظائف المتاحة للعمال والتخصصات الفنية يتم توفير BOOTH خاص بمؤسسة عمال مصر يوفر فرص وظيفية حرفية ومهنية وتدريبات حرفية ومهنية

Advertisements

واستطرد البيان أنه فيما يخص دعم المرأة يتم توفير BOOTH  للمجلس القومي للمرأة لتلقى طلبات السيدات الراغبة في التدريبات الحرفية والمهنية الخاصة بالمجلس وعلى رأسها مهنة الخياطة والمهن المتعلقة بالمطبخ التعليمي وكل ما يخص دعم المرأة وكذلك توفير إصدار الأوراق الثبوتية التي تساعد على التوظيف للمرأة بشكل مجاني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ملتقي للتوظيف ملتقى التوظيف وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

سليمان وهدان: بعض أعضاء مجلس الزمالك رفضوا الاستقالة ومش عايزين نحرج حد (فيديو)

بيان ناري من حسين لبيب على استقالة مجلس الزمالك

في مباراة مثيرة، تولوز يحقق المفاجأة ويتعادل مع سان جيرمان بالدوري الفرنسي (فيديو)

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق، آخر تحديث لها

منتخب مصر يتلقى صدمة قبل مواجهتي إثيوبيا وتونس بمعسكر سبتمبر

حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

الاستقالة الجماعية تتصدر تويتر بعد رحيل مجلس الزمالك، ومتابعون: حان وقت الإصلاح

كأس الرابطتين، ميسي يتوج بلقبه الأول مع إنتر ميامي (فيديو)

اليوم، انعقاد الملتقى التوظيفي لمؤسسة حياة كريمة باستاد المنصورة بالدقهلية

قصر الأمير بشتاك يستضيف حفل رانيا الجنايني وفرقتها الموسيقية، اليوم

أسعار الزيت اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأمريكية بسبب سمكة

الفرح المشئوم، حكاية عروس طرابلس الذي تحول حفل زفافها لمأتم

دراسة تكشف مفاجأة: ربع سكان العالم مصابون بفقر الدم

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم السبت 19-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 19-8-2023

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية