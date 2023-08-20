الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي ممثلي الأبنية التعليمية لمناقشة مستجدات صيانة المدارس

وكيل التعليم ووفد
وكيل التعليم ووفد الأبنية التعليمية، ڤيتو

التقى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، مساء أمس السبت، ممثلي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بقيادة المهندسة إيمان صبر مفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والمهندسة أسماء بصيط نائب مدير الفرع، وإدارة التخطيط بالمديرية.

جاء ذلك لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023_ 2024 وآخر المستجدات بشأن أعمال الصيانة البسيطة والشاملة  للمدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

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ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، الشكر والتقدير لمجهودات الهيئة الملموسة في المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الصيانة بالمدارس مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان بدء العام الدراسي دون مشكلات أو عوائق.


وأشاد وكيل تعليم الوادي الجديد، بالدور البناء والتنموي الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية لتلبية احتياجات المحافظة ودعمهم للمنظومة التعليمية والتعاون من أجل توفير كافة احتياجات وتطوير المدارس والوصول بالعملية التعليمية إلى مستوى أفضل مشيرًا إلى الجهود المبذولة والتنسيق بين المحافظة والهيئة في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت المهندسة إيمان صبر مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالوادي الجديد، أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطة السنوية لهيئة الأبنية التعليمية لصيانة المدارس بقرى ومراكز المحافظة وإحلال وتجديد الأثاث المدرسي.

وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بتجهيز المدارس وتوفير كافة الاحتياجات للمباني التعليمية وصيانتها وتطوير العملية التعليمية في ضوء خطة علمية ضمن أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة وما تشهده من نهضة تعليمية غير مسبوقة.

 

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