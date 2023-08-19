الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم السبت، وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.



وقال الديوان الملكي في بيان له: “وسيصلى عليها يوم غد الأحد الموافق 4 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض”.



وأضاف البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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