عمرو دياب يبدأ حفله بأغنية "خلينا ننبسط" (فيديو)

عمرو دياب ، انطلق منذ قليل حفل عمرو دياب في بيروت وسط حضور جماهيري كبير، وبدأ الهضبة حفله الغنائي بأغنية “خلينا ننبسط”.

حفل عمرو دياب في بيروت

وتوافد عدد من الجماهير على حفل النجم عمرو دياب الذي يقام بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم السبت، ونشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من داخل الحفل، وظهر عدد من الشباب والفتيات وهم يرتدون الزي الأبيض، الذي يعد شرطًا من شروط حضور الحفل.

ويقدم عمرو دياب عددًا من أشهر أغانيه خلال ذلك الحفل المنتظر، خاصة أنه الحفل الأول له في لبنان منذ سنوات طويلة.

Advertisements

أزمة عمرو دياب وورثة جان صليبا

وكانت الإعلامية هنادي عيسى فجرت مفاجأة جديدة بشأن الجدل المثار خلال الساعات القليلة الماضية، حول فشل الصلح بين عمرو دياب وورثة المنتج اللبناني الراحل جان صليبا مقابل 50 ألف دولار كتعويض لورثة المنتج عن الأضرار التي لحقت بهم، وذلك على خلفية الخلاف الذي نشب بينهم منذ 10 سنوات، ووصل إلى ساحة القضاء، بسبب تراجع الهضبة عن إحياء حفل من تنظيم المنتج الراحل الأمر الذي تسبب في وجود أضرار.

وقالت عيسى في تصريح خاص لـ فيتو: "أنا حزينة على “مايا” أرملة جان صليبا لأنهم طلعوها كأنها بتشحت وفي الحقيقة لم يكن هناك اجتماع مع عمرو دياب وورثة جان صليبًا للصلح بينهم، لأن القانون أوضح أن أرملة المنتج الراحل ليس لديها حق لدى عمرو دياب.

وأضافت: "لأن جان صليبا قبل وفاته تنازل عن الدعوى التي رفعها ضد عمرو دياب بعد الضرر الذي ألحق به بسبب تراجع الهضبة عن إحياء حفل في لبنان من تنظيم المنتج الراحل.

وأكدت هنادي عيسى عن إقامة حفل عمرو دياب في لبنان الليلة مشيرة: الحفلة هتتعمل وهيحضرها 16 ألف بني آدم.

ومن ناحية أخرى، كشفت الإعلامية اللبنانية، رولا ناصر، تفاصيل فشل الصلح بين عمرو دياب، وورثة المنتج اللبناني الراحل جان صليبا قبل إحياء حفله الغنائي في لبنان المقرر إقامته اليوم 19 أغسطس، وذلك على خلفية الخلاف الذي نشب بينهما منذ 10 سنوات بسبب تراجع الهضبة عن إحياء حفل في لبنان من تنظيم المنتج الراحل.

فشل الصلح بين عمرو دياب وورثة جان صليبا

وقالت رولا ناصر في تصريح خاص لـ"فيتو": "قرر أحد منظمي حفل عمرو دياب في لبنان ويدعى "نجيب أبو حمزة" دفع 50 ألف دولار لصالح ورثة المنتج الراحل جان صليبا تعويضا للضرر الذي ألحق بهم بسبب تراجع الهضبة عن إحياء حفل غنائي هناك من تنظيم المنتج الراحل منذ 10 سنوات".

وأضافت: "كان من المفترض أن تجتمع أرملة جان صليبا مع المنتج نجيب أبو حمزة أمس الخميس، لكي يدفع لها تعويضا 50 ألف دولار بعد الضرر الذي لحق بأسرته، لكنه اختفى في اللحظات الأخيرة بشكل مفاجئ وأغلق جميع أرقام الاتصال به، فيما يبدو أنه تراجع في اللحظات الأخيرة.

ومن جانبه قال أشرف المواسي محامي ورثة جان صليبا، في تصريح خاص لـ"فيتو": نحن وصلنا إلى نهاية مرضية وتم نقض الاتفاق في اللحظات الأخيرة.

وكان أشرف المواسي محامي ورثة جان صليبا، أصدر بيانا صحفيا يؤكد فيه محاولة الورثة الصلح مع عمرو دياب بكل الطرق، وبالفعل قرر المنتج نجيب أبو حمزة دفع مبلغ وقدره 50 ألف دولار تعويضا لورثة جان صليبا ما ألحق بهم من ضرر في مقابل التنازل عن الدعوى الجزائية المقامة ضد الهضبة ومدير أعماله بتهمة الغش ولكن في الأخير تم إلغاء المقابلة وفشل الصلح.

ويعود أصل الخلاف إلى ما قبل 10 سنوات، إذ كان من المقرر وقتها أن يحيي الهضبة حفلا بلبنان لكنه اعتذر عنه، ما تسبب في خسائر كبيرة للمنتج المسؤول عن الحفل جان صليبا، ووصل الأمر إلى المطالبة بالتعويض المادي عبر ساحات القضاء اللبناني، ومنذ هذا الوقت لم يحي عمرو دياب أي حفل في لبنان، قبل أن يتم الإعلان عن الحفل الجديد للهضبة في أغسطس الجاري المقرر إقامته غدا.

وفي وقت سابق كشف المحامي أشرف المواسي محامي ورثة جان صليبا عن اتخاذ الورثة إجراء قانوني ضد عمرو دياب ورفع دعوى جزائية ضده بتهمة الغش.

تفاصيل أزمة عمرو دياب مع جان صليبا

وكشفت الصحفية اللبنانية رولا ناصر، تفاصيل أزمة عمرو دياب مع جان صليبا التي عادت من جديد إلى حديث الجمهور.

وقالت رولا في تصريح خاص لفيتو: "كانت هناك عدة حفلات غنائية عديدة وكان ساعتها فيه فوضى كبيرة وسوء تنظيم، لذلك رفض عمرو دياب إحياء الحفل في لبنان وقتها".

وأكملت: "أما عن مسألة غياب الهضبة عن لبنان لسنوات طويلة فالسبب في ذلك يرجع إلى أنه أصبح يطلب أجرًا ضخمًا والظروف الاقتصادية في لبنان كانت لفترة ليست على ما يرام".