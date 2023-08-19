الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

استدعاء أسرة شاب لقي مصرعه في نهر النيل بالوراق

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة شاب، فيتو

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء أسرة شاب لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل بـ منطقة الوراق في الجيزة،للاستماع لأقوالها، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعي لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

غرق شاب بنيل الوراق

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بدائرة قسم شرطة الوراق وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثًا عن الجثة.

 

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وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام الشاب بالسباحة لقي مصرعه غرقًا.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

العثور على جثة مسن بالطالبية

وعلى الجانب الآخر، أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة مسن عثر عليه مقتولا داخل شقته بـمنطقة الطالبية، للحصول على تقرير الصفة التشريحية وكشف ملابسات الجريمة.

 

وكشفت التحقيقات الأولية أن جار المجني عليه هو مرتكب الجريمة بقصد السرقة.

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

 

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى “مجدي.م” مقتولا داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة. 

 

وبإجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شاب جار المجنى عليه بقصد السرقة، وأنه تسلل لشقة المجنى عليه وأثناء سرقته شاهدة المجني عليه فقام المتهم بقتله خوفا من الفضيحة.

 

وأضافت التحريات أن المتهم استولى على مبلغ مالي وهاتف محمول خاص بالمجنى عليه وفر هاربا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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