الأوقاف تفتتح 28 مسجدا الجمعة القادمة

تفتتح وزارة الأوقاف 28 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023م، منها (11) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(17) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 116 ) مسجدًا منها ( 86 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 30 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنوفية

1. عبد الدايم – بلمشط - منوف

2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون

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مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا

4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة

5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير

7. عزبة صيام – حفص - دمنهور

مديرية أوقاف الإسكندرية

8. الرحمة - قبلي صرف 3– بنجر برج العرب

مديرية أوقاف سوهاج

9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية

10. الرحمة السعادنة – أم عجرم

11. النصر – القطايع – ديرب نجم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الغربية

1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف الدقهلية

2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين

3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة

4. أبو النور – ميت غمر

5. 6 أكتوبر - المنصورة

6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس

7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

مديرية أوقاف قنا

8. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط

9. آل جفان – حجازة قبلي - قوص

10. الكبير – العبايشا - قوص

مديرية أوقاف سوهاج

11. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا

12. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة

13. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

مديرية أوقاف المنيا

14. زلوم – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف أسيوط

15. أبو ذر الغفاري – سرواه - منفلوط

16. السلام – المحمودية - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

17. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق