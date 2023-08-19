السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأوقاف تفتتح 28 مسجدا الجمعة القادمة

افتتاحات المساجد
افتتاحات المساجد الجديدة، فيتو

تفتتح وزارة الأوقاف 28 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023م، منها (11) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(17) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 116 ) مسجدًا منها ( 86 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 30 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنوفية
1. عبد الدايم – بلمشط - منوف
2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون

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مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا
4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة
5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير 
7. عزبة صيام – حفص - دمنهور

مديرية أوقاف الإسكندرية
8. الرحمة -  قبلي صرف 3– بنجر برج  العرب

مديرية أوقاف سوهاج
9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية
10. الرحمة السعادنة –  أم عجرم
11. النصر – القطايع – ديرب نجم

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الغربية
1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف الدقهلية
2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين
3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة 
4. أبو النور – ميت غمر 
5. 6 أكتوبر - المنصورة
6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس 
7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

مديرية أوقاف قنا
8. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط
9. آل جفان – حجازة قبلي - قوص
10. الكبير – العبايشا - قوص

مديرية أوقاف سوهاج
11. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا
12. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة
13. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

مديرية أوقاف المنيا
14. زلوم – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف أسيوط
15. أبو ذر الغفاري –  سرواه - منفلوط
16. السلام – المحمودية - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ
17. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق

 

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