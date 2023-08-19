مؤهلات مطلوبة قبل الحصول على رخصة قيادة جديدة، تعرف عليها

ينص قانون المرور الجديد على ضرورة توافر عدد من الشروط قبل استصدار رخصة قيادة جديدة، ولاسيما الشهادة التعليمية في أقل درجاتها المطلوبة.

محو أمية، أقل شهادة تعليمية للحصول على رخصة قيادة

وحسب القانون يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل، وعليه أن يجتاز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة في أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، كما تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة لإجراء الاختبار الفني، في القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

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وأقر قانون المرور نظام النقاط المرورية، لذلك يجب اجتياز اختبار فنى فى القيادة وقواعد المرور وآدابه، وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصلاحية (تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهي الرخصة)، ومدد سريانها والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.

السن المناسب للحصول على رخصة قيادة

ويشدد القانون على أهمية توافر مجموعة من الإجراءات الصارمة لاستخراج رخص القيادة، ومنها ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة، بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهنى أو التدريب عليها، ويجب توافر اللياقة الصحية للسائق، وذلك من خلال فحص فى مراكز معتمدة، من الإدارة العامة للمرور للكشف عن تعاطيه للمواد المخدرة.

ما المقصود بالمركبات في قانون المرور الجديد ؟

يذكر أن قانون المرور ينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فىى الطريق العام العام، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق العام العام. ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب الترخيص.

ويقصد بالمركبة كل ما اعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر، والمركبات نوعان، النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات البخارية (الموتوسيكل) والآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة، ومركبات النقل البطئ، وهى الدراجات غير البخارية وغير الآلية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.