عبد الحليم علام يتفقد مبنى نقابة المحامين بالإسماعيلية ويضع حجر أساس المبنى الجديد

تفقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ مقر نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية، ووضع حجر الأساس لاستكمال المبنى الجديد الخاص بالنقابة الفرعية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، وأعضاء المجلس الفرعي، ولفيف من المحامين والمحاميات.

شكاوى المحامين

واستمع نقيب المحامين لشكاوى المحامين المتواجدين، ووعدهم بالعمل على حلها، مؤكدًا أن نقابة المحامين تشهد عصر جديد على جميع المستويات.

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وأشاد المحامين المتواجدين في الجولة التفقدية، بالطفرة التي تشهدها نقابة المحامين على مستوى الخدمات والإنشاءات والإدارة، وذلك منذ تولي النقيب عبدالحليم علام زمام الأمور في نقابة المحامين.

تكريم النقيب العام

وكرم النقيب إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، النقيب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بإهداءه درع نقابة المحامين بالإسماعيلية، نظرًا لمجهوداته المبذولة في خدمة المحامين.