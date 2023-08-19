إصابة 6 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

أصيب ٦ أشخاص، في انقلاب سيارة ملاكي، مساء اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الواصل بين قرية الكفاح ومدينة الفرافرة على بعد ١٥ كم من المدينة، أسفر عن إصابة كل من طلعت عبد الله محمد سامي 27 عاما، وجار تحويله من مستشفى الفرافرة الى مستشفى أسيوط الجامعي، حسين محمد ابراهيم 58 عاما، جاري تحويله من مستشفى الفرافرة إلى مستشفى اسيوط الجامعي، أحمد أبو السعد بركات 32 عاما، ابراهيم عبد الله حنفي 20 عاما، ابراهيم عبد الله محمد 38 عاما، أحمد عبد البديع أحمد 47 عاما.

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انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، فيما تمرر محضر بالحادثة، ورفعت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة المرور آثار الحادث، لإعادة حركة المرور بالطريق لطبيعتها.