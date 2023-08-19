3 خدمات تقدمها وزارة النقل للركاب تعرف عليها

خلال الفترة الأخيرة بدأت وزارة النقل تقديم خدماتها الجديدة، والتي شملت خدمات اشتراكات مترو الأنفاق وخدمات الأتوبيسات النقل الجماعي المجانية لنقل المواطنين للقطار المكهرب وخدمة تخفيض الأسعار على القطار المكهرب.



خدمة اشتراك المترو

بدأت شركة المترو طرح استمارة الاشتراكات المخفضة ويتم طرحها بجميع مكاتب صرف التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة وعلى مدار ساعات التشغيل من الخامسة وربع صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل بجانب شرائها أيضًا من داخل مكاتب الاشتراكات.

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خدمة أسعار القطار الكهربائي

وجاءت الأسعار الجديدة تحت توجيهات وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق، حيث أعلنت شركة "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو" الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، عن الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائي، على أن تصبح سعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا، و15 جنيهًا لسبع محطات بدلًا من 25 جنيهًا، و20 جنيهًا لما يزيد على سبع محطات بدلًا من 35 جنيهًا.

خدمة الأتوبيس المجاني

أعلنت هيئة الأنفاق بالتنسيق مع جهاز النقل البري خدمات جديدة لتشجيع الركاب على استقلال القطار الكهربائي الخفيف، وهي تشغيل أتوبيسات مجانية لنقل المواطنين لمحطات القطار الكهربائي.

وقرر جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، توفير خدمة النقل بميني باصات (غاز طبيعي) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس.