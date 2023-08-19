السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

لماذا يشدد القانون عقوبة الشهادة الزور؟

حبس، فيتو
حبس، فيتو

نص قانون العقوبات على عقوبات مشددة لصاحب الشهادة الزور وجعلها أشد من الرشوة، لهذا تتدرج العقوبات بداية من الحبس مرورًا بالسجن المشدد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.

 

ضوابط معاقبة شاهد الزور 

ينص قانون العقوبات على معاقبة شاهد الزور على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وفقا للمادة 296 كما نصت المادة 297 على معاقبة كل من شهد زورًا في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 

أما شهادة الزور في الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على: “إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور وإن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة”.

Advertisements

 

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.

 

موقف القانون من الإكراه على الشهادة الزور 

وعن الإكراه على الشهادة يقول نص المادة 300 أن من أكره على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا فيعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة. وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

 

أما إذا تسببت الشهادة الزور في الحكم على متهم بالإعدام ونفذ حكم الإعدام بالفعل قبل إثبات براءته، هنا يحكم على من شهد عليه زورًا بالإعدام أيضًا وفق نص المادة 295 من قانون العقوبات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشهادة الزور الرشوة قانون العقوبات شاهد الزور عقوبات الرشوة

الأكثر قراءة

أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس الزمالك

بعد رحيل مرتضى منصور ونجله، استقالة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة عقب استقالة مجلس الزمالك

الأهلي يعلن تغيير شعار النادي (فيديو)

المهندس نصر أبو الحسن رئيسا للنادي الإسماعيلي

أول تعليق من تركي آل الشيخ على التعاقد مع مدحت شلبي لإذاعة الدوري السعودي

الرحيل المجاني عرض مستمر في الزمالك، 8 لاعبين على أعتاب المغادرة

4 إجراءات لشركات السجائر لمواجهة احتكار التجار

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة تكشف مفاجأة: ربع سكان العالم مصابون بفقر الدم

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم السبت 18-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

مسئولة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال لقاء تليفزيوني وسط الشارع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم السبت 19-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 19-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 19-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: العدل خلُق عظيم اتسم به ديننا الحنيف وبرهنت عليه الآيات القرآنية

ما حكم حرمان الفتاة من الميراث بحجة مصاريف التعليم أو الجواز؟

واعظة بالأوقاف تحذر من عدم الرضا بما قسمه الله للعبد

المزيد
الجريدة الرسمية