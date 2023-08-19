شادي محمد لـ"فيتو": الأهلي لن يتأثر برحيل أي لاعب

أكد شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لن يتأثر برحيل أي لاعب مهما كان تأثيره مع الفريق الأحمر.

شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق

وقال شادي محمد في تصريحات لـ “فيتو”: الأهلي رحل عنه العديد من النجوم على مر التاريخ والفريق استمر في حصد البطولات، وذلك نظرًا لاعتماد القلعة الحمراء على اللعب الجماعي.

وواصل شادى تصريحاته قائلًا: "القوام الحالي للنادي الأهلي قادر على تحقيق إنجاز الموسم الماضي بالفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها الفريق في الموسم المقبل".

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قائمة اللاعبين الراحلين عن الأهلي

ورحل عن النادي الأهلي في الموسم الحالي 13 لاعبا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية باع منهم النادي الأهلي بعضهم بشكل نهائي بمقابل مادي كبير مثل حمدي فتحي ومحمد شريف وآخرين رحلوا علي سبيل الإعارة.

وتعرض "فيتو في التقرير التالي قائمة اللاعبين الذين غادروا الأهلي في الموسم الحالي، والأرقام التي حصل عليها النادي نظر ذلك، وفقًا لـ ترانسفير ماركت المتخصص بانتقالات اللاعبين:

محمد شريف انتقل إلى الخليج السعودي مقابل مليون و370 ألف يورو.

حمدي فتحي انتقل إلى الوكرة القطري مقابل 3 ملايين يورو.

شادي حسين انتقل إلى زد مقابل 354 ألف يورو.

حسام حسن انتقل نهائي إلى سموحة بعد الإعارة مقابل 297 ألف يورو.

برونو سافيو انتقل إلى بوليفار مقابل 276 ألف يورو.

ورحل الخماسي (أيمن أشرف إلى البنك الأهلي، لويس ميكسيوني إلى سيمبا، محمد نصير إلى فيوتشر، عربي بدر إلى المقاولون، محمود وحيد إلى سموحة) في صفقة انتقال حر.

وكذلك الثلاثي علي لطفي، مصطفى البدري، مصطفى سعد دون الكشف عن المقابل المادي.

موقف الأهلي من رحيل ديانج

قال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف: الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقي أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقرير دوري عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتي الان التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

وتواصل الخطيب مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي وامير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي وايضا خالد بيبو مدير الكرة من أجل الوقوف علي تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد خاصة مع اقتراب معسكر الإعداد للموسم الجديد.

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي مع الكونغولي دياماتا لاعب إسبانيول الإسباني للتعاقد معه في ميركاتو الصيف الجاري.

وقالت صحيفة أس الاسبانية إن الأهلي تفاوض بشكل رسمي وأرسل عرضا ماليا مغريا الي اللاعب ولكن الأخير رفض الأمر وتمسك برغبته في استكمال مسيرته في القارة العجوز.

وأوضحت أن الأهلي قدم عرض مغري جدا ماليا إلى اللاعب الكونغولي ولكن الأخير رفض الأمر ومن ثم فشلت المفاوضات.

واستعجل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إدارة القلعة الحمراء لحسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي إن كولر تمسك برغبته في تواجد المهاجم الأجنبي الجديد في معسكر الإعداد الخارجي في النمسا من أجل دخوله سريعا في أجواء الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك جلسة جديدة مرتقبة مع أحمد القندوسي لاعب الأهلي من أجل إقناعه بقبول عرض الإعارة وحصوله علي نفس راتبه السنوي مع النادي.

وأضاف: هذه الجلسة قد تكون الأخيرة قبل إعلان فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي خاصة وأن اللاعب يرفض الرحيل والنادي يرغب في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لقيده بدلا من الجزائري أحمد القندوسي.

وفجرت مصادر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل في أزمة رحيل الجزائري احمد القندوسي عن الفريق في انتقالات الصيف الحالية.

وقالت: القندوسي طلب فسخ عقده مع النادي الأهلي الحصول على مستحقاته كاملة حال إصرار الأهلي علي موقفه بشأن اعارته في ميركاتو الصيف الجاري.

وأضافت أن القندوسي طلب الحصول على مستحقاته كاملة حال فسخ تعاقده مع النادي الأهلي خاصة وأن فك الارتباط جاء بناء علي رغبة النادي في ظل رغبته الشخصية في الاستمرار.

وقال مصدر داخل الأهلي إن إعلان تمديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيكون قبل انطلاق معسكر الفريق في النمسا.

وأضاف: الأمور انتهت تماما في المفاوضات مع المدرب السويسري وتبقي فقط الاعلان الرسمي الذي سيكون بالاتفاق بين الطرفين علي موعده فور وصول كولر إلي القاهرة قبل انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري.