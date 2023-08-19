تاريخ المهاجمين الأجانب مع النادي الأهلي.. فلافيو الأكثر إحرازا للأهداف.. كوليبالي الهارب غاوي مشاكل.. وإيفونا الأغلى

تعاقد الأهلي علي مدار تاريخه مع الكثير من المهاجمين الأجانب منهم من نجح ومنهم من رحل سريعا والبعض سبب مشاكل للمارد الأحمر، ويبحث الفريق الأول للنادي الأهلي في الوقت الحالي عن صفقة مهاجم أجنبي

ونقدم لكم في التقرير التالي تقريرا عن المهاجمين الأجانب للنادي الأهلي ابتداء من التسعينيات حتي الآن:

أحمد فيلكس

لعب اللاعب الغاني أحمد فيليكس في منتصف التسعينيات مع النادي الأهلى، قبل أن يعود مرة أخرى إلى القاهرة ولكن عبر بوابة نادي الزمالك في مطلع الألفية

أحرز فيليكس هدفين في مباريات القمة بقميص الأهلي في شباك الزمالك ولم يحرز أي هدف مع الزمالك في شباك الأهلي، وحقق اللاعب الغاني رفقة المارد الأحمر نجاحات علي صعيد البطولات.

النيجيري تشيرنو

لم يشارك اللاعب النيجيري تشيرنو رفقة النادي الأهلي في العديد من المباريات، علي الرغم من تألقه مع العديد من الأندية في الدوري المصري بسبب خلافاته مع مانويل جوزيه المدير الفني للفريق وقتها،

وسجل تشيرنو هدفين فقط بقميص النادي الأهلي من ضمن 54 هدفًا سجلها مع القناة والاتحاد والألومنيوم وبالطبع الأهلي.

النيجيري ماكي

تواجد في النادي الأهلي بعد تألقه رفقة إنبي، حيث طلبه مانويل جوزيه المدير الفني للقلعة الحمراء، وتواجد في بدايات الجيل الذهبي للمارد الأحمر، لكن لم يشارك طويلا ورحل عن الفريق في وقت سريع.

الأنجولي فلافيو

يعتبر الأنجولي أمادو فلافيو هو أهم الهدافين الأجانب في تاريخ النادي الأهلي حيث يعتبر أكثر أجنبي محرزا للأهداف للمارد الأحمر

ويتصدر المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو لاعب الأهلى السابق صدارة هدافي اللاعبين الأجانب في الفريق الأحمر، الأكثر إحرازا للأهداف في شباك الزمالك برصيد 5 أهداف، بواقع ثلاثة أهداف في بطولة الدوري الممتاز.

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فرانسيس دو فوركي

يعتبر الليبيري فرانسيس دو فوركي أحد السقطات التاريخية في هجوم النادي الأهلي، لأنه لم يقدم الكثير رفقة القلعة الحمراء وغادر الفريق سريعا، بسبب أدائه الهزيل مع الفريق خلال موسم 2010/2011، علي الرغم من تواجده رفقة الجيل التاريخي للنادي الأهلي.

اللبناني محمد غدار

تواجد اللبناني محمد غدار في النادي الأهلي في فترة تولي حسام البدري مهمة تدريب المارد الأحمر في عام 2009/2010 ولم يشارك كثيرا ، ورحل سريعا عن الفريق وعاد مجددا للدوري اللبناني ، وشارك مع الفريق في 6 مباريات فقط في الدوري.

البرازيلي جونيور

كانت صفقة البرازيلي جونيور حديث الساعة في الكرة المصرية نظرا لجنسية اللاعب، ولم يقدم الكثير فانهالت السخرية عليه وعلي إدارة النادي في هذا التوقيت، نظرا للقيمة المالية الكبيرة التي دفعت فيه وقناعة المدير الفني للنادي الأهلي حينها مانويل جوزيه

وأحرز البرازيلي هدفا في مرمي المصري في مباراة المذبحة الشهيرة وبعدها غادر اللاعب الفريق ولم يحقق شئ.

النيجيري أوسو كونان

انضم اللاعب الإيفواري أوسو كونان انضم لصفوف النادي الأهلي في 2012 بعدما ظهر بمستوى رائع مع المقاصة، ليشارك في خمس مباريات مع الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد توقف مسابقة الدوري ليحرز هدفا وحيدا في شباك تشيلسي الغاني بمسابقة دور المجموعات،

وكانت وكالة الأنباء المحلية في كوت ديفوار، أعلنتوفاة الإيفواري أوسو كونان، لاعب الأهلي السابق، بعد إصابته بحالة تسمم.

دومينيك دا سيلفا

لعب اللاعب الموريتاني دومينيك دا سيلفا مع الأهلي في عام 2011 قبل أن ينتقل بعدها إلى صفوف نادي الزمالك في عام 2012

وأحرز دومينيك دا سيلفا هدف واحد في مباريات القمة مع الأهلي في شباك الزمالك ولم يحرز أي أهداف مع الزمالك في شباك الأهلي.

الإثيوبي صلاح الدين سعيدو

تواجد اللاعب الإثيوبي رفقة النادي الأهلي في موسم 2014/2015 بعد تألقه مع نادي وادي دجلة ولكن كانت فترته رفقة القلعة الحمراء سيئة حيث تواجد لموسم واحد بسبب أدائه الهزيل خلال هذا الموسم.

الغاني جون أنطوي

جون أنطوى توج مع الأهلى بثلاث بطولات، حيث حصد لقب الدورى المصرى مرتين فى موسمى 2015 / 2016، و2016/ 2017، كما توج بكأس السوبر المصرى فى 2015 / 2016.

فى موسم 2016-2017، لعب فى البداية مع الأهلى وأحرز هدفًا، قبل الانتقال للمقاصة فى الميركاتو الشتوي، وسجل 10 أهداف مع الفريق الفيومي وعاد مجددا للقللعة الحمراء ولكن رحل بشكل سريع.

الجابوني إيفونا

حقق اللاعب الجابوني ضجة كبيرة وسط الشارع المصري الكروي، بسبب هدف رائع أحرزه في مرمي الزمالك في إحدى المباريات، وحقق أهدافا عديدة رفقة القلعة الحمراء ورحل عن الفريق بمقابل مادي كبير وسط مكاسب حققها النادي الأهلي في صفقة انتقال إيفونا للدوري الصيني ويلعب اللاعب حاليا في نادي أسوان في الدوري المصري الموسم الماضي، وسيشارك زهرة الجنوب في دوري المحترفين الموسم المقبل

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الإيفواري كوليبالي

يعتبر الإيفواري من أشهر المهاجمين الأجانب لما قدمه من مشاكل مع النادي الأهلي حيث هرب من الفريق بشكل مفاجي ليقرر الأهلي شكواه في الفيفا ومن ثم إيقافه وتعاقد الأهلي مع التونسي كريستو علي خلفية مستحقات متبقية للنادي الأهلي مع فريق النجم الساحلي التونسي.

المغربي وليد أزارو

إجمالًا شارك وليد أزارو مع الأهلي في 89 مباراة، بجميع البطولات، سجل خلالهم 41 هدفًا وصنع 16 هدفًا

شارك اللاعب في 60 مباراة في الدوري المصري، سجل خلالهم 26 هدفًا وصنع 10 أهداف.

وشارك في 25 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، سجل خلالها11 هدفًا وصنع 6 أهداف.

شارك في 3 مباريات في كأس مصر، سجل خلالها 3 أهداف.

وشارك في مباراة في السوبر المصري، سجل خلالها هدفًا.

السنغالي أليو بادجي

حقق الاهلي منافع مالية من صفقة رحيل السنغالي الي الدوري الفرنسي عبر إعارة لنادي اميان الفرنسي، ومن ثم تم بيعه بشكل كامل إلي فريق بوردو الفرنسي

لكن لم يقدم اللاعب الكثير رفقة القلعة ولا سيما أنه أضاع اللاعب ركلة جزاء أمام النادي الزمالك في السوبر المصري.

والتر بواليا

يعتبر اللاعب والتر بواليا هو آخر الصفقات الأجنبية للمهاجمين في النادي الأهلي ، ولم يقدم سوى هدف وحيد للنادي وشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية في قطر وقرر الأهلي إعارته بعد سوء مستواه مع الفريق.

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