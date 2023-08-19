ضبط 129 مركبة مخالفة وحجز 78 من سائقي المركبات غير المرخصة بالوادي الجديد

شنت إدارة مرور محافظة الوادي الجديد، حملة مرورية ليلية بمركز الخارجة لضبط الإيقاع المروري ومتابعة الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

أسفرت جهود إدارة مرور الوادي الجديد خلال حملاتها المتواصلة على مدار الأيام الماضية من ضبط 129 مركبة مخالفة وحجز 78 متهما من سائقي المركبات غير المرخصة وسحب 272 رخصة.



وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بقيام حملة مرورية أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات المرورية تنوعت ما بين القيادة أثناء استخدام المحمول، وكسر شارة، وبدون تراخيص، وعدم ارتداء خوذة، وعدم وضع حزام أمان واخرى متنوعة.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وكان مدير أمن الوادي الجديد اللواء محمد أبو الليل قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

يُذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أكد على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.



وشدد محافظ الوادى الجديد على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

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