البلشي: نثمن الجهود المبذولة للعفو عن دومة ونجدد مطالبنا للإفراج عن الصحفيين

ثمن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قرار العفو الرئاسي عن الناشط أحمد دومة، وعدد آخر من الصادر بحقهم أحكام.

نقيب الصحفيين يطالب بالإفراج عن محبوسي الرأي

وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ألف مبروك لكل المحبوسين الذين صدرت لهم قرارات بإخلاء سبيلهم اليوم، والشكر كل الشكر لكل من يبذل جهدًا في هذا الإطار الذي نتمنى أن يتسع ليشمل كل محبوسي وسجناء الرأي، وفي مقدمتهم الزملاء الصحفيين المحبوسين على أن يتم ذلك من خلال قواعد عامة وقانونية وتعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد".

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الإفراج عن كل الصحفيين

وتابع: "بهذه المناسبة أجدد مطالبة نقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم، وهي المطالب التي تم رفعها للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه من بينهم معالي النائب العام ولجنة العفو الرئاسي، مرفق بها قائمة كاملة بكافة أسماء الزملاء المحبوسين".

واختتم: "مرة أخرى ألف مبروك لكل من سينعمون اليوم بنسمات الحرية وعقبى لكل الباقين وعقبى لكل الزملاء الصحفيين".

قرار العفو عن أحمد دومة

أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الناشط السياسي أحمد دومة من بين المفرج عنهم بقرار رئاسي.

قرارات العفو الرئاسي

وقال الخولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

محطات أحمد دومة

أحمد سعد دومة سعد من مواليد سنة 1985 فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة وأحمد دومة هو ناشط سياسي ومتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة وهي أحد الحركات التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير فى عام 2011.

القبض على أحمد دومة

فى 12 يناير عام 2012 ألقت قوات الأمن القبض على أحمد دومة بقرار من قاضى التحقيق لاتهامه و268 آخرين فى أحداث الشغب التى وقعت أمام مجلس الوزراء فى 16 و17 ديسمبر 2011.

وفى 28 يوليو 2012 نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد أولى جلسة لمحاكمة “دومة” وباقى المتهمين وبعد 15 شهرا من نظر المحاكمة تنحت الدائرة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج فى 19 نوفمبر 2013.

تحديد دائرة موضوع جديدة

وحددت محكمة الاستئناف جلسة الدائرة 5 جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة لنظر الدعوى.

أثناء نظر محاكمة "دومة" أمام محكمة الموضوع برئاسة المستشار ناجى شحاتة، فى جلسة 9 ديسمبر 2014 قررت المحكمة حبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة المحكمة.

فى 4 فبراير 2015 قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالسجن المؤبد لأحمد دومة و229 آخرين، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات.

فى 12 أكتوبر 2017 قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من أحمد دومة وقررت وإعادة محاكمة دومة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

محاكمة أحمد دومة

فى 28 ديسمبر 2017 حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يناير 2018 لنظر إعادة محاكمة أحمد دومة فى القضية، وحددت جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى لنظر الدعوى.

على مدار أكثر من 6 جلسات قامت المحكمة بفض أحراز القضية وضمت الأحراز لقاءات لدومة أثناء حديثه مع الإعلامى وائل الإبراشى واعترافه بإلقاء المولوتوف على أشخاص يرتدون ملابس عسكرية بمجلس الشعب، وفى جلسة 18 فبراير 2018 عرضت المحكمة فيديوهات تظهر لحظة إشعال النار بمبنى المجمع العلمى، وفيديوهات تظهر لحظة تدمير أجزاء من مبنى مجلس الشورى.

وفى الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2018 أمرت المحكمة بتعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة جعله فاعل أصلى.

فى 13 أغسطس 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وفى 15 نوفمبر 2018 حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة 9 يناير 2019.

وفى 9 يناير قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المشدد 15 سنة، أحمد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات.